​В Белгородской области осудили украинца, перевозившего через границу детали военного самолёта

В
среду, 19 июля, Шебекинский районный суд
осудил жителя Украины
по фамилии Жук за контрабанду военной
техники. Украинец купил гидротурбонасосы,
которые используют в военных самолётах, и в 2016 году пытался перевезти их в Россию. Мужчина проходил таможенный контроль в Шебекинском районе, не предупредив о перевозимом грузе. После
осмотра машины таможенники изъяли незадекларированные детали
самолёта.
Суд признал мужчину виновным в контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки, и обязал его заплатить 400 тысяч рублей штрафа.