В Старом Осколе спецслужбы оцепили остановку из-за оставленной бесхозной сумки

В Старом Осколе сотрудники спецслужб оцепили автобусную остановку «Птичье молоко» после того, как получили от горожан информацию о бесхозной сумке. Об этом сообщает портал oskol.city.
— Не надо волноваться. Это просто проверка по поступившим обращениям. После теракта в Санкт-Петербурге спецслужбы округа находятся в полной боевой готовности, и мы очень внимательно относимся к каждому сообщению. Поступил звонок по поводу оставленной на остановке бесхозной сумки — выехали, оцепили, проверили, потом сняли оцепление. Это нормальная работа. Отработка идёт по полному алгоритму действий. Лучше перестраховаться, но предотвратить человеческие жертвы, — сообщил изданию начальник управления безопасности — заместитель секретаря Совбеза Старооскольского городского округа Сергей Форов.