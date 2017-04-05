В Старом Осколе спецслужбы оцепили остановку из-за оставленной бесхозной сумки

Новая услуга «Плюс мессенджеры» стоит два рубля в сутки и позволяет не платить за общение в чате. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил новую услугу «Плюс мессенджеры». Опция позволяет абонентам компании пользоваться мессенджером WhatsApp без оплаты интернет-трафика. Неограниченно можно пользоваться как приложением, так и интернет-версией мессенджера. Например, это можно делать на новом, фирменном смартфоне оператора Tele2 Maxi. — Услуга «Плюс мессенджеры» включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через WhatsApp оплачивается пользователем в соответствии с действующим тарифным планом и скидками. Ранее Tele2 обнулила передачу данных в приложении WhatsApp на «тяжелых» пакетных тарифах. Таким образом, новая опция ориентирована на пользователей тарифов, которые не включают бесплатный трафик в мессенджере, — пояснили в пресс-службе Tele2. Активировать опцию можно в личном кабинете «Мой Tele2» или с помощью команды *155*521#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом — 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании. На правах рекламы Губернатор Евгений Савченко подписал постановление, согласно которому зарплата увеличивается с 1 октября. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление об увеличении зарплат работникам казённых, бюджетных и автономных организаций, финансируемых из областного и федерального бюджетов. Оплата труда должна увеличиться на пять процентов. Постановление вступает в силу со дня опубликования — 9 ноября. В документе сказано, что зарплата должна повыситься с 1 октября и «постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября».В документе также отмечается, что данное повышение касается работников бюджетных учреждений, увеличение зарплат которых не обговаривалось в указе президента, подписанном в мае 2013 года. Напомним, в указе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7 мая 2013 года речь шла о повышении зарплат только врачам, учителям, учёным, вузовским преподавателям, работникам дошкольных учреждений, профтехучилищ и социальной сферы. Ведомство продолжает следить за исполнением судебного решения по оборудованию перехода в районе рынка «Салют». Белгородская транспортная прокуратура возбудила административное дело на ОАО «РЖД». Претензии ведомства связаны с неисполнением компанией судебного предписания. За «неисполнение требований неимущественного характера» предусмотрен штраф на сумму до 70 тысяч рублей.Речь идёт о решении Октябрьского районного суда от 30 января 2014 года об определении и оборудовании нескольких пешеходных переходов на железнодорожных путях, в том числе и рядом с рынком «Салют». Решение суда вступило в силу. В ведомстве также сообщили, что ранее с РЖД взыскали 50 тысяч рублей за неисполнение предписания. В июне 2015 года компанию оштрафовали ещё на 30 тысяч рублей. Ирина Гричаникова заняла должность, остававшуюся вакантной после реорганизации мэрии. В понедельник, 3 августа, администрация Белгорода сообщила о назначении начальника управления образования. На этой должности будет работать Ирина Гричаникова, до последнего времени занимавшая пост проректора по научно-исследовательской и инновационной деятельности Белгородского института искусств и культуры.Ирина Гричаникова — по образованию филолог, кандидат социологических наук, доцент, член Белгородского отделения Всероссийского научного общества социологов и демографов, член Российского философского общества. Напомним, Андрей Мухартов, ранее занимавший эту должность, после кадровой реорганизации мэрии стал начальником департамента образования, культуры, спорта и молодёжной политики Белгорода. В компании продолжают повышать эффективность действующего производства и создавать новые мощности для производства мясной продукции. За девять месяцев 2016 года агропромышленный холдинг «Мираторг» выпустил 44 тысячи тонн свинины в потребительской упаковке, увеличив этот показатель за год на 20 процентов. По информации пресс-службы компании, на свинокомплексе «Короча» используют уникальное для России технологическое оснащение и роботизацию — это позволяет делать глубокую переработку свиной туши, производить мясную продукцию и побочные продукты убоя свинины для пищевой и фармацевтической промышленности. — На сегодняшний день завод вышел на стабильную производственную мощность и выпускает мясную продукцию в соответствии со спросом потребителей. Теперь наши усилия направлены как на повышение эффективности действующего производства, так и на создание новых мощностей, которые обеспечат поступление на рынок существенных объёмов высококачественного мяса, — рассказал генеральный директор свинокомплекса «Короча» Василий Попов. «Мираторг» продолжает расширять линейку продукции для розничного рынка, ориентируясь на спрос клиентов. В 2015 году агрохолдинг вложил 90 миллионов рублей в расширение производства маринадной продукции и выпускает её сейчас около 100 тонн в сутки. На правах рекламы Подросток во время ссоры со взрослым мужчиной размозжил ему глазное яблоко, причинив тяжкий вред здоровью. В Губкине следователи завершили расследование по делу трёх подростков, которых обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, тайном хищении имущества и покушении на кражу. По версии следствия, 14-летний подросток и пьяный 40-летний мужчина поссорились, и мальчик ударил потерпевшего в глаз, причём удар был такой силы, что он размозжил мужчине глазное яблоко. Но это не остановило обвиняемого. Уже позже вместе с друзьями, двумя 16-летними юношами, он украл из супермаркета алкоголь общей стоимостью около 3 тысяч рублей, а через несколько дней предпринял ещё одну попытку кражи в магазине спортивных товаров. Правда, довести дело до конца подросток не смог, так как его вместе с курткой, которую он собирался унести с собой, задержали сотрудники магазина. Следователи передали дело для рассмотрения в суд. За причинение тяжкого вреда здоровью подростку грозит до восьми лет тюрьмы, за кражу по предварительному сговору всем троим грозит до пяти лет тюрьмы. Монумент расположится на аллее Нобелевских лауреатов НИУ «БелГУ». В пятницу, 25 сентября, возле корпуса НИУ «БелГУ» по улице Студенческой откроют памятник поэту Иосифу Бродскому. Этот памятник завершит университетскую аллею лауреатов Нобелевской премии по литературе. В ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога: - Прости меня.— Иосиф Бродский (@brodsky_joseph) 13 февраля 2015 Открытие монумента приурочено к празднованию 139-летия со дня образования университета.Напомним, что в предыдущие годы на площадке старого корпуса открыли памятники Ивану Бунину, Михаилу Шолохову, Александру Солженицыну и Борису Пастернаку. Все скульптурные композиции выполнены Анатолием Шишковым. Он же стал автором памятника Бродскому. Главный приз бесплатное обучение в автошколе. В среду, 31 августа, на площадке перед Центром молодёжных инициатив в 18:00 начнётся автоквест «Энергия движения». Стать участником квеста может команда из 3–4 человек на автомобиле. Все команды получат задания и контрольные бланки. На каждой точке команды будут ждать организаторы и выдавать следующие задания. Задача для команд — справиться со всеми заданиями за два часа. Главный приз для победителей квеста — бесплатное обучение вождению в автошколе. Во время квеста перед ЦМИ выступят команды КВН «Голова», «Пушка» и «ДАЛС». Партнёрский проект «Фонаря» и event-компании «Золотая рыбка» погрузил в сказку маркетолога по продвижению торговой марки компании «Приосколье» Марию Чуеву. Какие традиции соблюдает её семья, насколько эффективно планировать год и почему замужество для девушки — не обязательно самый главный итог года — в нашем интервью. — Какие новогодние традиции вы соблюдаете? — Во-первых, мы отказались от искусственной ёлки. Мы всегда всей семьёй наряжаем ёлку, как бы банально это ни звучало, для нас очень важно чувствовать этот чудесный аромат. В этом году я вышла замуж, поэтому будем создавать с мужем уже новые традиции нашей семьи. Новогоднее настроение у нас начинается с Рождества, которое мы празднуем 25 декабря. Как правило, мы всей семьёй готовим очень вкусный ужин, дружно садимся, обсуждаем, как прошёл год, благодарим Бога за него, подводим итоги, ставим цели. Я очень мечтаю сделать с мужем карту желаний на новый 2017 год. Очень полезная и интересная затея. — Какие самые яркие воспоминания из вашего детства связаны с Новым годом? — До определённого возраста я верила в Деда Мороза. Мама, как и все, наверное, говорила, что это он приносит нам подарки. Но я была очень сообразительная и достаточно быстро поняла, что это вовсе не так. И мне показалось не очень честным, что подарки нам дарят родители, а благодарим мы Деда Мороза. А как же родители? Года в четыре я нашла подарок и спросила: «Мама, это же ты даришь мне подарки?» Она ответила: «Да, я». Я даже не расстроилась. Говорят, что все дети плачут, когда узнают, что Деда Мороза нет, но я не расстроилась. Я всегда потом говорила маме «Спасибо!» за подарки. — Какие самые интересные подарки вы получали или дарили? — Самый запоминающийся подарок... из детства. Моя лучшая подружка жила в соседней квартире. Наши семьи очень тесно дружили. Было время, когда у семьи подружки ещё не было городского телефона, и нам было так обидно, когда в новогоднюю ночь нас разлучали и отправляли спать. В один Новый год мама подарила мне игрушечные телефоны: между ними был длинный проводок, и по этим телефонам можно было разговаривать из разных комнат. Мы протянули проводок через подъездный тамбур и сидели каждая у своей входной двери и всю ночь болтали! Это было чудесно! А, ещё я с детства большой любитель лошадок. И однажды на Новый Год мне подарили гигантскую игрушечную лошадь. Я чувствовала, что мама мне её подарит, и, когда нашла её под ёлкой... Я с ней не расставалась вообще ни на секунду! — Как вы считаете — нужно выдавать родным список подарков или лучше получать сюрпризы? — У меня всё под настроение. На Новый год хочется волшебства, новогодней сказки, поэтому ожидаешь сюрпризов, а вот на день рождения я всегда составляю список. Не люблю захламлять квартиру. Я очень педантична, у меня всё в одной стил