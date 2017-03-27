​В Старом Осколе продолжаются поиски Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой

В Старом Осколе 25 и 26 марта волонтеры возобновили поиски пропавших жительниц города Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Первая исчезла два года назад, а вторая осенью 2016 года и обе при похожих обстоятельствах. Добровольцы прочесывают местность и в надежде найти улики, которые помогут выявить людей, причастных к исчезновению девушек. Возобновление поисков объясняют тем, что искать улики зимой было невозможно из-за большого количества снега. Зимой добровольцы распространяли листовки, делали посты в социальных сетях, проводили массовые флешмобы и обменивались информацией. По словам организаторов поисков, надежда найти девушек живыми ещё остаётся, но после того, как сошёл снег, активисты совместно с полицией стали определять участки местности, где могут быть тела или улики. Организаторы поисков опубликовали инструкцию, в которой рассказывали, как одеваться, что брать с собой, и где могут находиться улики. Также людей проинструктировали о том, как может выглядеть место возможного захоронения девушек и какие именно улики из их личных вещей стоит искать.
В первый день поисков, по словам организаторов, собралось 35 человек. Но несмотря на помощь страйкболистов, казаков, троих специалистов с металлоискателями из Губкина, общественного лесного инспектора и добровольцев, удалось прочесать только половину квадрата. На следующий день людей пришло больше, поэтому оставшуюся часть квадрата поисков прочесали до 13:00. Добровольцы обнаружили захоронение, но после того, как его раскопали, выяснилось, что в этом месте была захоронена собака крупной породы. За два дня поисков не удалось найти ничего, что принадлежало бы девушкам.
— 26 марта нам поступила еще одна информация, и те добровольцы, кому позволяло время, отправились на ее проверку. Место оказалось интересное. Все связано с водой. Нужна техника и время, когда спадет вода, — говорят организаторы поисков.
Всех, у кого есть информация, которая может помочь следствию просят сообщать ее по телефонам +7 (4725) 24-44-01 («горячая линия»), +7 (4725) 24-54-05 (УМВД), +7 (4725) 46-26-02 или +7 (4725) 32-51-02 (отдел полиции №1), +7 (4725) 44-53-65 (отдел полиции №2). Можно также прислать письмо на адрес электронной почты uvd.stoskol@mail.ru.
Напомним, в Старом Осколе после исчезновения Натальи Малаховой возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд на время следствия арестовал подозреваемого 25-летнего Николая Саплинова. По некоторым данным, он может быть причастен и к исчезновению Екатерины Кузьминой.