​В Старом Осколе местного жителя посадили на один год за призывы к экстремизму в интернете

В Старом Осколе городской суд посадил на один год местного жителя, за призывы к экстремизму в интернете. 25-летний староосколец написал у себя на странице во «Вконтакте» сообщение, которе называлось «Я ненавижу». В тексте осуждённый призывал к экстремизму по признакам идеологической ненависти, в том числе в отношении полицейских.
У осуждённого старооскольца есть высшее образование, ранее он не судим, однако, привлекался к административной отвественности за распространение экстремистских материалов.
— Имеющий высшее образование осуждённый по месту жительства характеризовался положительно. Обучаясь в учебных заведениях, правил внутреннего распорядка не нарушал, с преподавателями тактичен, пользовался уважением. Однако по данным сотрудников полиции, характеризуется как лицо, придерживающееся праворадикальных взглядов, — пояснили в пресс-службе старооскольского городского суда.
Приговор не вступил в законную силу.
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