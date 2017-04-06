Первые 50 участников получат подарки с символикой Международного дня йоги. В воскресенье, 19 июня, в Белгороде на площади у Дома офицеров во второй раз проведут открытое занятие по йоге. Занятие проведёт сертифицированный инструктор йоги Олеся Поддубная. Первые 50 участников получат в подарок футболки с символикой Международного дня йоги. Организаторы обещают предоставить коврики для занятий, но просят горожан по возможности принести коврики или покрывала с собой, потому что на всех их может не хватить. Организаторы празднования Международного дня йоги — управление культуры администрации Белгорода, посольство Индии в России и Федерация йоги России. Участие бесплатное. Начало в 10:00. Дом офицеров находится в Белгороде на улице Куйбышева, 33а.Напомним, впервые Международный день йоги в Белгороде отпраздновали летом 2015 года. Тогда в центральный парк пришли около 100 человек.
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четверг, 6 апреля
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В Белгороде энергетики напомнили будущим водителям большегрузов правила электробезопасности

За прошлый год в России произошло 40 несчастных случаев на энергообъектах.

В Белгороде сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» провели обучающий семинар для курсантов белгородской автошколы ДОСААФ России и рассказали им о правилах поведения в охранных зонах линий электропередачи при выполнении земляных и строительных работ.

В 2016 году в России произошло 40 несчастных случаев на энергообъектах. Чтобы избежать их, нужно любые действия в охранных зонах линий электропередачи согласовывать с энергетиками.

Энергетики напомнили, что в охранных зонах нельзя проводить погрузку и разгрузку автомобилей, строить здания и другие объекты, а также хранить строительные материалы. При возникновении опасных ситуаций, когда спецтехника окажется в зоне поражения электрическим током, водители сразу же должны позвонить по «горячей линии» компании 13-50, чтобы энергетики обесточили линию. Только после прекращения подачи электроэнергии можно будет покинуть салон автомобиля, иначе человек попадет под действие электричества и погибнет.

При пожаре в автомобиле или другой угрозе жизни, водитель может выпрыгнуть из кабины и одновременно коснуться обеими ногами земли. Нельзя дотрагиваться до металлических частей кабины. После этого, не отрывая ступней от земли и друг от друга, нужно отойти от опасной зоны на 8-10 метров. Во время прыжка нельзя одновременно касаться корпуса машины и земли. До прибытия аварийной бригады место происшествия нужно оградить. Следуя этим правилам, водители смогут избежать несчастных случаев и сохранят себе жизнь.

— Инструктор рассказывает об основах вождения и о том, что представляет собой транспортное средство. А вот такие тонкости не предусматриваются. Между тем, это жизненно важно, — считает слушатель курсов Максим Ильин.
Мария Потапенко

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#Белгородэнерго
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