В Белгороде энергетики напомнили будущим водителям большегрузов правила электробезопасности

В Белгороде сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» провели обучающий семинар для курсантов белгородской автошколы ДОСААФ России и рассказали им о правилах поведения в охранных зонах линий электропередачи при выполнении земляных и строительных работ.

В 2016 году в России произошло 40 несчастных случаев на энергообъектах. Чтобы избежать их, нужно любые действия в охранных зонах линий электропередачи согласовывать с энергетиками.

Энергетики напомнили, что в охранных зонах нельзя проводить погрузку и разгрузку автомобилей, строить здания и другие объекты, а также хранить строительные материалы. При возникновении опасных ситуаций, когда спецтехника окажется в зоне поражения электрическим током, водители сразу же должны позвонить по «горячей линии» компании 13-50, чтобы энергетики обесточили линию. Только после прекращения подачи электроэнергии можно будет покинуть салон автомобиля, иначе человек попадет под действие электричества и погибнет.

При пожаре в автомобиле или другой угрозе жизни, водитель может выпрыгнуть из кабины и одновременно коснуться обеими ногами земли. Нельзя дотрагиваться до металлических частей кабины. После этого, не отрывая ступней от земли и друг от друга, нужно отойти от опасной зоны на 8-10 метров. Во время прыжка нельзя одновременно касаться корпуса машины и земли. До прибытия аварийной бригады место происшествия нужно оградить. Следуя этим правилам, водители смогут избежать несчастных случаев и сохранят себе жизнь.

— Инструктор рассказывает об основах вождения и о том, что представляет собой транспортное средство. А вот такие тонкости не предусматриваются. Между тем, это жизненно важно, — считает слушатель курсов Максим Ильин.