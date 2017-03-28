Комфорт и безопасность. Что водителям нужно знать о Skoda Octavia А7

Насколько автомобиль вместителен?
Skoda Octavia третьего поколения — действительно большая машина. За свои деньги кузов лифтбек предлагает пассажирам немало внутреннего пространства, а объём багажника считается самым большим среди машин этого класса — 568 литров и 1558 литров со сложенными задними сидениями.
Что появилось нового в комплектациях моделей 2017 года?
Для «Октавии» Skoda расширила опции во всех комплектациях. Например, в комплектацию Active добавлена мультимедийная и информационная система Swing, с помощью которой можно управлять машиной. Комплектация Ambition порадует владельцев эффектным технологичным решением — передними противотуманными фарами, которые способны осветить даже самые малозаметные препятствия. Также данная комплектация теперь оснащена функцией Bluetooth. В комплектацию Style встроено голосовое управление машиной и задние яркие и экономичные LED-фонари, выполненные в виде двух С-образных контуров.
Кроме того, в третьем поколении «Октавии» используются экономичные бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом. У них расход топлива и выброс выхлопных газов меньше на 23 процента, чем у предшественников. В машине есть множество помощников, которые помогают контролировать «слепые зоны» и держать полосу. Во время движения система Drive Activity Assistant распознаёт усталость водителя и предлагает ему отдохнуть. А адаптивный круиз-контроль и система аварийной остановки могут остановить машину, если водитель слишком долго не управляет ей во время движения.
Насколько эта модель безопасна?
В «Октавии» предусмотрено до девяти подушек безопасности, а сам кузов сконструирован таким образом, чтобы поглощать энергию во время аварии. Машина получила пять звёзд по результатам краш-тестов Euro NCAP. Помимо этого, в машине есть несколько систем, которые контролируют безопасность водителя и пассажиров. В случае сильного удара двигатель смещается под днище автомобиля, не причиняя никому вреда. При фронтальном столкновении конструкция рулевой колонки ограничивает движение руля, а строение педалей гарантирует соскальзывание в случае удара, уменьшая риск травм ноги водителя.
Если я решу купить автомобиль сейчас, могу ли как-то сэкономить?
Да. В марте на Skoda Octavia А7 действует скидка в официальном дилерском центре в Белгороде и Старом Осколе. Суммарно выгода при покупке машины с комплектацией Ambition и сдачей старого автомобиля по системе трейд-ин составит до 190 тысяч рублей. Подробнее о Skoda Octavia А7 можно узнать на официальном сайте дилера.
На правах рекламы