Белгородские энергетики за год выявили более 400 случаев незаконной деятельности в охранных зонах ЛЭП

В 2016 году белгородские энергетики выявили 425 случаев, когда в регионе нарушались правила размещения детских и спортивных площадок и других объектов в охранных зонах линий электропередачи. В пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» напоминают, что подобные нарушения могут привести к несчастным случаям, поэтому энергетики при обнаружении таких мест выдают предписание на устранение, а в случае несогласия — обращаются в суд.
— В успехе поданных исков мы не сомневаемся. Плохо, что сами нарушители, коими часто являются серьёзные организации, не осознают, что их действия противоречат законодательству. Во время благоустройства дворовых территорий они «забывают» о подземных коммуникациях. Между тем, в соответствии с Земельным кодексом РФ (статья 89) и требованиями Постановления Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года над подземными коммуникациями должна быть выделена технологическая (зелёная) зона с особыми условиями использования. Это позволяет энергетикам надлежащим образом эксплуатировать электрические сети, обеспечивая жилые кварталы надёжным электроснабжением. Несмотря на то, что выделить охранные зоны в областном центре в связи с плотностью застройки достаточно проблематично, делать это необходимо, — комментирует ситуацию ведущий юрисконсульт «Белгородэнерго» Василий Осетров.
В компании напоминают, что перед началом любых строительных работ нужно получить письменное согласование в филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго», чтобы избежать проблем в дальнейшем, когда строительство уже будет закончено.
Справка «Фонаря»
В Постановлении правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года сообщается, что в охранных зонах нельзя «осуществлять любые действия, которые могут нарушить нормальную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба, возникновение пожаров».