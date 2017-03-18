По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево. В понедельник, 1 февраля, в Корочанском районе на автодороге «Белгород — Павловск» 86-летний водитель на «Опеле Астре» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В ДТП пострадала 78-летняя пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, за сутки в регионе произошло шесть аварий, в которых десять человек пострадали и один погиб.
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суббота, 18 марта
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​«Белгородэнерго» построит и реконструирует почти 700 километров линий электропередачи

Реконструкция охватит 35 городов и сёл региона.

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» планирует построить и реконструировать 696 километров линий электропередачи в регионе, модернизировать семь подстанций, подключить к электросетям предприятия, социальные объекты и новые микрорайоны ИЖС. Реконструировать оборудование будут в 35 городах и сёлах области.

Фото пресс-службы «Белгородэнерго»

— В два раза увеличена программа техперевооружения и реконструкции ветхих и отслуживших свой срок сетей. На повышение надёжности будет направлено порядка 733 миллионов рублей. Наиболее значительные объёмы запланированы в Белгороде и Бирюче, Таврово и Томаровке, сёлах Насоново и Засосна Валуйского и Красногвардейского районов. Также новое оборудование установят в электросетевом комплексе Шебекинского и Белгородского районов, — поясняют в пресс-службе компании.

Также около 1 миллиарда рублей направят на технологическое присоединение потребителей к электросетям. Всего в 2017 году энергетики намерены подключить не менее десятка крупных предприятий агро-промышленного комплекса и около сотни субъектов малого и среднего бизнеса.

Игорь Резанов

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