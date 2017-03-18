​«Белгородэнерго» построит и реконструирует почти 700 километров линий электропередачи

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» планирует построить и реконструировать 696 километров линий электропередачи в регионе, модернизировать семь подстанций, подключить к электросетям предприятия, социальные объекты и новые микрорайоны ИЖС. Реконструировать оборудование будут в 35 городах и сёлах области.



Фото пресс-службы «Белгородэнерго»

— В два раза увеличена программа техперевооружения и реконструкции ветхих и отслуживших свой срок сетей. На повышение надёжности будет направлено порядка 733 м иллионов рублей. Наиболее значительные объёмы запланированы в Белгороде и Бирюче, Таврово и Томаровке, сёлах Насоново и Засосна Валуйского и Красногвардейского районов. Также новое оборудование установят в электросетевом комплексе Шебекинского и Белгородского районов, — поясняют в пресс-службе компании.

Также около 1 миллиарда рублей направят на технологическое присоединение потребителей к электросетям. Всего в 2017 году энергетики намерены подключить не менее десятка крупных предприятий агро-промышленного комплекса и около сотни субъектов малого и среднего бизнеса.