Неизвестный отобрал у помощника депутата областной думы плакат и порвал его. Во вторник, 24 мая, в Белгороде у здания главного корпуса НИУ «БелГУ» неизвестные напали на помощника депутата областной думы Анастасии Байбиковой. По словам депутата, Екатерина Долгова проводила одиночный пикет в защиту Алексеевского филиала БелГУ. Через несколько минут после начала одиночного пикета к девушке подошёл мужчина, отобрал плакат и разорвал его.— Ко мне подошли двое мужчин, взяли под руки и попросили закончить пикет, который длился всего пять минут. Я отказалась на основании 54 Федерального закона («Закон о митингах» — прим. ред.) и ответила им, что ничего не нарушаю. Никто из них не представился, но у меня документы попросили. Я дала им «корочку» помощника депутата. Мужчины попытались меня увести, на помощь подошёл участковый. По его словам, это были сотрудники охраны БелГУ, — цитирует Долгову сайт go31.ru.По словам Екатерины Долговой, она обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила о нарушении её права на проведение одиночного пикета в присутствии сотрудника полиции. В заявлении Долгова просит провести проверку по факту незаконного изъятия и уничтожения плаката, установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.В пресс-службе УМВД по Белгородской области «Фонарю» пояснили, что если заявление было подано, то по нему проведут проверку, о результатах которой сообщат заявителю.Напомним, накануне стало известно, что Учёный совет НИУ «БелГУ» решил обратиться в Минобрнауки с просьбой ликвидировать Алексеевский филиал вуза. Ранее несколько сотен человек подписали петицию на сайте change.org в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева и министра образования Дмитрия Ливанова с просьбой сохранить филиал. Пресс-служба администрации Белгорода опубликовала общий график ремонта улиц в областном центре. В понедельник, 20 марта, рабочие «Белгорблагоустройства» начнут ямочный ремонт на улицах Есенина, Железнодорожной, проспектах Богдана Хмельницкого и Славы. Во вторник, 21 марта, они продолжат ремонт на проспектах Богдана Хмельницкого и Славы, а также станут заделывать ямки на улице Мичурина и «малой Богданке». В дальнейшем на этой неделе обещают также провести ямочный ремонт на улицах Щорса, Некрасова и Костюкова. Фото beladm.ruПока рабочие используют струйно-инъекционный метод и литый асфальтобетон. Как поясняют в пресс-службе мэрии, плотным асфальтобетоном начнут ремонтировать дороги, как только установится тёплая сухая погода. Также пресс-служба городской администрации опубликовала общий график ремонта улиц в Белгороде. Напомним, что в прошлый раз на вопрос редакции, почему график нет в интернете, нам ответили, что долгосрочный график актуализируется еженедельно, поэтому его не публикуют в общем доступе. — Следует отметить, что свои коррективы в график вносит погода. Уточнённая информация о проведении ямочного ремонта в городе будет появляться еженедельно на официальном сайте администрации города Белгорода, — сообщает пресс-служба администрации Белгорода. В опубликованном графике указано, что ремонт ям на улице Победы на участке между перекрёстками с улицами Пушкина и Гостёнской запланирован на 27-29 марта. Напомним, что на этот участок дороги уже неоднократно жаловались белгородцы, а активисты Белгородского отделения ОНФ даже приезжали сюда замерять глубину ям. И случай похож на московский, потому что она круглая отличница и должна получать диплом через месяц. Всеми обстоятельствами дела занимаются соответствующие службы, которые должны этим заниматься.Олег Полухин рассказал, что девушка — единственная дочь, которую воспитывает мать. По его словам, руководство университета обязательно проработают эту ситуацию, чтобы такого не повторялось в будущем. Он не исключил возможности, что студентка могла попасть под влияние «представителей радикального ислама». Присматривать за ней в вузе возможности не было — девушка не жила в общежитии, где жизнь студентов регулируется, в том числе, и администрацией вуза. — У нас свобода слова, свобода вероисповедания. Можно исповедовать любую религию. Но когда твоя вера приводит тебя в такое состояние, когда ты бросаешь друзей, бросаешь семью... Я бы не совсем проводил параллель с московской девушкой, потому что она сознательно выехала из страны. Наша студентка уехала на Кавказ. Я не знаю, ищет ли она там контакты каких-то людей или у неё другие цели. Может, просто она хочет проживать среди мусульман. То, что она попала под экстремистские настроения и влияния, это, видимо, подтвердится. Оленят назовут Белогор и Добрыня. В Белгороде подвели итоги конкурса на лучшую кличку для двух маленьких ланей, которые родились в новом зоопарке. Организаторы конкурса выбирали больше чем из 20 предложенных вариантов, которые прислали белгородцы. Лучшими признали варианты «Белогор» и «Добрыня». В зоопарке наградят Соловьёву Марину и Великоцкую Полину, которые предложили клички, выбранные оргкомитетом. Конкурс проводило управление Роспотребнадзора по Белгородской области, которое опекает в зоопарке этих животных. Студенты будут получать по 2 тысячи рублей в месяц в течение всего учебного года. В городской администрации назвали 20 человек, которые будут получать в течение учебного года стипендию мэра Константина Полежаева. Размер премии — 2 тысячи рублей в месяц.Всего на конкурс подали заявки более 90 студентов белгородских вузов и ссузов. В итоговый список вошли 20 победителей спортивных соревнований, лауреатов творческих конкурсов, активистов и молодых учёных. Среди них шесть студентов НИУ «БелГУ»: Карина Белкина, Анна Васильева, Светлана Жерновая, Анастасия Кетова, Роксолана Кузьменко и Виктория Михель; пять студентов БГТУ им. В. Г. Шухова: Анна Пушкарёва, Павел Чефранов, Евгений Галушко, Артём Окунев и Илья Мельниц; четыре студента БГИИК: Леона Гурина, Юрий Кокшаров, Дарья Попова и Виталий Перекрёстов; три представителя БУКЭП: Юлия Маматова, Дарина Семыкина и Александр Кучерявенко, а также по одному представителю от Белгородского техникума промышленности и сферы услуг (Владимир Гутченко) и БЮИ МВД России имени И. Д. Путилина (Эдуард Лыков). В аварии пострадала 12-летняя школьница. В среду, 20 июля, в Белгороде на улице Костюкова 35-летняя автомобилистка на «Хёндай Солярис» сбила 12-летнюю девочку. В ГИБДД по Белгородской области рассказали, что школьница внезапно выбежала на ту часть двора, где ездят машины. Девочку госпитализировали с травмами. Билеты на тренинг стоят от 3 тысяч рублей. Организаторы мастер-класса Никиты Непряхина «Убеждай и побеждай» сообщили о его переносе на 9 февраля в связи с болезнью тренера. В пятницу, 16 декабря, в Белгороде пройдёт мастер-класс по аргументации и убеждению «Убеждай и побеждай». Его проведёт телерадиоведущий и бизнес-тренер Никита Непряхин. — Один из главных элементов убеждения — грамотная и последовательная аргументация своей позиции. Умение выстраивать конструктивную коммуникацию, апеллировать доказанными доводами и взвешенными аргументами необходимо любому специалисту, желающему добиться успеха в бизнесе. На интерактивном мастер-классе у участников будет возможность не просто узнать секреты убеждения от Никиты Непряхина, но попрактиковаться с помощью интересной игровой технологии. А также получить ответы на интересующие вопросы у гуру убеждения и аргументации, — рассказали организаторы. Тренинг пойдёт в конференц-зале конгресс отеля АМАКС (проспект Ватутина 2 — прим. ред.). Участие в тренинге платное — от 3 до 8 тысяч рублей. Скидки предоставляются постоянным клиентам компании «Ресурс» и тем, кто купит больше пяти билетов. Подробнее о тренинге и участии в нём можно узнать по телефону +7 (4722) 373-678 и на сайте мастер-класса. Идея понравилась, и традиция прижилась: теперь каждое лето в августе жители близлежащих сёл собираются вместе на фестиваль, где меряются размерами луковых головок, распродают урожай и от души веселятся. — На самом деле, раньше после сбора урожая всегда устраивали большую ярмарку. Купцы привозили телеги с арбузами, виноградом, которые меняли на лук. То есть мы не создали новую традицию, а возродили забытую, — рассказала учитель краеведения, экскурсовод стригуновской школы Марина Рудная. Игра на выживаниеПромахнуться и проехать мимо фестиваля было невозможно: на дороге дежурила полиция, обочины были увешаны щитами с приглашениями, а перед площадкой проведения — плотно припаркованные автомобили зрителей и участников. Первое, что увидели зрители «Стригуновского Лукоморья», — дли