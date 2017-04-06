​В Белгородском районе начали устанавливать горки в аквапарке

На пляже «Лазурный», рядом с селом Нижний Ольшанец в Белгородском районе, собрали металлический каркас для горок будущего аквапарка. Оборудование привезла компания Aqua Fun Project Group из Латвии. Она проектирует и строит аквапарки, плавательные бассейны, СПА и Wellness центры по всему миру.



Как сообщают в пресс-службе ГК «Агро-Белогорье», на открытой площадке пляжа на площади более 3 тысяч квадратных метров будет комплекс водных аттракционов: скоростная закрытая труба, четыре открытые горки, большая U-образная горка-желоб, аттракцион «Мокрый шар», детская игровая зона и несколько бассейнов, включая спа-бассейн. Рядом также будет зона навесов Beach Hut, которую выстелют террасной доской.

Проект белгородского аквапарка

Сезонный аквапарк планируют открыть уже 1 июня. Вход для посетителей аквапарка и пляжа «Лазурный» будет один. Билет будет включать в себя также посещение пляжа, но для просто отдыхающих на пляже он обойдётся дешевле.



Напомним, что первоначально говорили о возможном строительстве аквапарка на месте старого зоопарка в центре города, но потом руководство «Агро-Белогорья» сообщило, что он появится в Нижнем Ольшанце. Там же намерены открыть и большой крытый аквапарк. Проект планируют разработать уже в этом году, в его основу ляжет проект действующего аквапарка в Юрмале. На крытое сооружение потратят около миллиарда рублей.