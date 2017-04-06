Первые 50 участников получат подарки с символикой Международного дня йоги. В воскресенье, 19 июня, в Белгороде на площади у Дома офицеров во второй раз проведут открытое занятие по йоге. Занятие проведёт сертифицированный инструктор йоги Олеся Поддубная. Первые 50 участников получат в подарок футболки с символикой Международного дня йоги. Организаторы обещают предоставить коврики для занятий, но просят горожан по возможности принести коврики или покрывала с собой, потому что на всех их может не хватить. Организаторы празднования Международного дня йоги — управление культуры администрации Белгорода, посольство Индии в России и Федерация йоги России. Участие бесплатное. Начало в 10:00. Дом офицеров находится в Белгороде на улице Куйбышева, 33а.Напомним, впервые Международный день йоги в Белгороде отпраздновали летом 2015 года. Тогда в центральный парк пришли около 100 человек.
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четверг, 6 апреля
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​В Белгородском районе начали устанавливать горки в аквапарке

Аквапарк планируют открыть 1 июня.

На пляже «Лазурный», рядом с селом Нижний Ольшанец в Белгородском районе, собрали металлический каркас для горок будущего аквапарка. Оборудование привезла компания Aqua Fun Project Group из Латвии. Она проектирует и строит аквапарки, плавательные бассейны, СПА и Wellness центры по всему миру.

Как сообщают в пресс-службе ГК «Агро-Белогорье», на открытой площадке пляжа на площади более 3 тысяч квадратных метров будет комплекс водных аттракционов: скоростная закрытая труба, четыре открытые горки, большая U-образная горка-желоб, аттракцион «Мокрый шар», детская игровая зона и несколько бассейнов, включая спа-бассейн. Рядом также будет зона навесов Beach Hut, которую выстелют террасной доской.

Проект белгородского аквапарка

Сезонный аквапарк планируют открыть уже 1 июня. Вход для посетителей аквапарка и пляжа «Лазурный» будет один. Билет будет включать в себя также посещение пляжа, но для просто отдыхающих на пляже он обойдётся дешевле.

Напомним, что первоначально говорили о возможном строительстве аквапарка на месте старого зоопарка в центре города, но потом руководство «Агро-Белогорья» сообщило, что он появится в Нижнем Ольшанце. Там же намерены открыть и большой крытый аквапарк. Проект планируют разработать уже в этом году, в его основу ляжет проект действующего аквапарка в Юрмале. На крытое сооружение потратят около миллиарда рублей.

Ирина Черникова

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#аквапарк #Белгородский район #Агро-Белогорье
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