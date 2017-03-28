​В Прохоровском районе школьника подозревают в вымогательстве денег у своего одноклассника через интернет

В Прохоровском районе на местного школьника завели уголовное дело за вымогательство денег через интернет у своего одноклассника. 16-летний подозреваемый завёл фейковую страницу во «Вконтакте» и от имени несуществующей девушки общался со своим одноклассником.
В процессе переписки подросток узнал о своём однокласснике компроментирующую информацию, которую тот написал якобы девушке во время общения с ней в интернете. Подозреваемый решил воспользоваться этим и от лица девушки стал вымогать деньги у потерпевшего.
— Через несколько дней, под угрозой распространения в сети Интернет порочащих сведений, новая знакомая потребовала у молодого человека денежные средства. Несовершеннолетний перевел на указанный банковский счет 8 000 рублей, после чего сразу же обратился за помощью в правоохранительные органы, — пояснили в пресс-службе регионального МВД.
Полицейские установили, что всё это время от лица девушки с потерпевшим общался его одноклассник. Сейчас на школьника возбудили уголовное дело за вымогательство, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.