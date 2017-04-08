Белгородская администрация пообещала отремонтировать бывшие общежития города, в которых не было капитального ремонта с 70-х годов. На встрече с жильцами дома № 67 по улице Костюкова, Константин Полежаев заверил, что их дом включат в программу капитального ремонта на следующий год. Всего в городе есть 62 бывших общежития, которые сейчас на общих основаниях считаются жилыми домами. «Фонарь» уже рассказывал о судьбе этих домов и жителях, которые в них живут.

По программе, капитальный ремонт в этих домах планировали начать только в 2019 году. Однако, теперь пресс-служба администрации города пояснила, что эти дома отремонтируют в ближайшие 2-3 года.