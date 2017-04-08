Встреча бывшего мужа и его новой знакомой с женой закончилась дракой. В Валуйках полицейские задержали мужчину и женщину, который подозревают в неумышленном убийстве. Тело 44-летней убитой, бывшей жены подозреваемого, обнаружила её соседка по квартире. Она же рассказала, что накануне видела, как подозреваемые приходили к пострадавшей женщине. — Выяснилось, что погибшая несколько дней назад сняла у заявительницы комнату для проживания. Накануне случившегося в гости к квартирантке приходил её бывший супруг и знакомая. Компания распивала во дворе спиртные напитки, в ходе чего между ними возник конфликт, переросший в драку, — пояснили в пресс-службе областного УМВД. От травм женщина скончалась, а 42-летний мужчина и его 33-летняя знакомая без определённого места жительства скрылись с места преступления. Позже их нашли оперативники. Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.
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воскресенье, 9 апреля
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​Белгородская администрация пообещала отремонтировать бывшие общежития города

62 жилых дома нуждаются в капитальном ремонте.

Белгородская администрация пообещала отремонтировать бывшие общежития города, в которых не было капитального ремонта с 70-х годов. На встрече с жильцами дома № 67 по улице Костюкова, Константин Полежаев заверил, что их дом включат в программу капитального ремонта на следующий год. Всего в городе есть 62 бывших общежития, которые сейчас на общих основаниях считаются жилыми домами. «Фонарь» уже рассказывал о судьбе этих домов и жителях, которые в них живут.

По программе, капитальный ремонт в этих домах планировали начать только в 2019 году. Однако, теперь пресс-служба администрации города пояснила, что эти дома отремонтируют в ближайшие 2-3 года.

Дмитрий Голуцкий

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#Белгород
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