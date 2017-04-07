​В Белгороде из-за ремонта на улице Победы ограничат движение

В Белгороде, в субботу, 8 апреля, полностью перекроют для движения машин участок дороги на улице Победы. Дорогу от улицы Пушкина до улицы Гостёнская будут капитально ремонтировать с 8 утра до 8 вечера. Полностью ремонт закончат 30 апреля.
Напомним, что участок дороги местные власти обещали отремонтировать ещё на прошлой неделе. В мэрии поясняют, что каждую неделю график ремонта дорог корректируется, в зависимости от погодных условий. Напомним, что Общероссийский народный фронт запустил проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Каждый может нанести проблемные участки дорог на интерактивную карту, и общественники обещают проконтролировать ремонт там, где дороги разрушены сильнее всего и нуждаются в первоочередном ремонте.