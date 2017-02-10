В БелГУ планируют построить два новых общежития

В пресс-службе НИУ «БелГУ» рассказали о том, что вуз планирует построить на площадке университетского кампуса по улице Студенческой два десятиэтажных одноподъездных общежития, рассчитанных на проживание 365 человек. В зданиях будут расположены 85 секций — 52 однокомнатных и 33 двухкомнатные. На территории комплекса разместят детскую площадку, место для отдыха, автомобильную стоянку, тротуары для пешеходов.
В университете пояснили, что точные сроки строительства будут названы, когда решится вопрос о софинансировании из федерального бюджета.