В Белгородской области на берегу Северского Донца нашли гранатомёт

Сотрудники Росгвардии в Белгородской области обезвредили гранатомёт РПГ-22, который нашёл местный житель во время прогулки по берегу Северского Донца в селе Дорогобужино. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Мужчина заметил в воду рядом с берегом предмет, похожий на оружие, и позвонил в правоохранительные органы. Взрывотехники определили, что найденное оружие — гранатомёт РПГ-22. Специалисты уничтожили опасную находку на месте с помощью накладного заряда. По факту обнаружения гранатомёта возбудили уголовное дело.