​В Старооскольском районе поезд протаранил машину

В Старооскольском районе около села Новосёловка пассажирский поезд протаранил легковую машину. Инцидент произошёл на перегоне «Ездоцкий-Стойленская», когда Mitsubishi выехала на железнодорожные пути. Водителя госпитализировали с незначительными травмами, позже он рассказал, что пытался «проскочить».
Сам поезд ехал из Белгорода в Новосибирск, его пассажиры не пострадали. В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что из-за аварии поезд простоял на переезде 18 минут, а потом поехал дальше.