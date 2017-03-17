Остановился поезд

Увы, такое на Белгородчине нет-нет, да и случается. Стремясь выслужиться перед начальством или избежать от него дополнительной трёпки, спешим отрапортовать о сдаче объекта к юбилею или какой-либо другой дате, а потом тихонько прикрываем рот ладошкой и начинаем достраивать, докручивать, довставлять, докрашивать, дотягивать… Не знаю, та ли это беда или нет в случае с поездом-музеем по улице Вокзальной в Белгороде, но факт остаётся фактом: музей, громко открытый после реконструкции в год 70-летия Великой Победы, снова… на «лопате». Отрапортовав перед телекамерами о том, что Музей истории Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги на три четверти готов и может принимать гостей, проводя потрясающие по интересу экскурсии, чуть позже его хозяева без каких-либо публичных заявлений перед телекамерами взяли и снова закрыли один из интереснейших экскурсионных объектов Белгорода. И вот уже который месяц ржавеющий паровоз из серии Э, который по 90-километровому железнодорожному участку Старый Оскол — Сараевка, построенному всего за 32 дня, одним из первых в 1943 году доставил советские войска и боевую технику на Курскую дугу, замер немым укором тем, кто обещал-обещал, да не выобещал открытие музея.
Как следствие, без внутреннего движения остался не только героический паровоз, но и три вагона 1905, 1935 и 1960 годов выпуска, где должны были разместиться свыше тысячи экспонатов, рассказывающих об истории белгородской железной дороги. Трудно поверить, что у постоянно повышающей тарифы железной дороги сегодня не находится тех немногих средств, что нужны для приведения в порядок музея, некогда вытребовавшего себе место в самом что ни на есть историческом центре Белгорода. Впрочем, возможно, дело вовсе и не в деньгах, а в желании, а если точнее, в нежелании, заниматься вопросом, не приносящим дивидендов в условиях рынка. Ну а в таком случае, может быть, честнее сесть за стол переговоров с администрациями области и города и признаться: «Мы не готовы содержать музей…». Кстати, в рамках оптимизации культрасходов, сегодня многие областные центры идут по пути создания музеев-заповедников, объединяющих под одной «крышей» два-три-четыре, а то и более учреждений культуры. Может быть, пора и железнодорожный музей передать под крыло профессионалов Белгородского государственного историко-краеведческого музея, который со временем и смог бы стать основой того самогомузея-заповедника Белгородской области? Так или иначе, это дело будущего, а пока… Пока же безумно стыдно перед туристами, которые едут в город, чтобы в том числе пройтись и по легендарному поезду. И как им объяснить: то, что вы читали в СМИ — это, извините, для... красного словца…