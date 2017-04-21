​В Белгороде на специальной выставке будут раздавать бездомных собак

В Белгороде в субботу, 22 апреля, с 11 до 15 часов на «Дне приоткрытых дверей» будут раздавать бездомных собак. Акция каждый год проводится пансионатом безнадзорных животных. Волонтёры и активисты выхаживают собак, прививают их, а потом выставляют на выставку, откуда их можно безвозмездно забрать к себе домой.

Организаторы выставки предупреждают, что отдавать собак будут после заключения договора и по паспорту. К тому же забрать животное сможет не каждый: например, собаку не отдадут в семью, которая живёт в съёмной квартире или тем, кто хочет посадить её на цепь для охраны.

Акции «Пойдём домой» проходят в Белгороде с 2013 года. За четыре года волонтёрам удалось найти хозяев для 228 собак. Больше всего питомцев — 60 собак — забрали домой в 2015 году, когда выставка проходила в парке Победы. Собак забирают не только в день выставки, но и пока организаторы её готовят. К слову, в этом году уже сейчас побит рекорд по количеству животных, которых взяли домой белгородцы до самой акции, — 19 собак.

«День приоткрытых дверей» пройдёт в пансионате временного содержания животных (Промышленный проезд, 12а — прим.ред.). Больше информации — в официальной группе.