Пресс-служба пограничного управления напоминает о правилах перевоза грузов через государственную границу и ответственности за нарушение закона. По информации пресс-службы пограничного управления, в пограничной зоне возле Журавлёвки задержали гражданина России, который пытался перевезти через границу 1 тонну мяса. Груз передали компетентным органам, сейчас проводится проверка. Кроме этого случая, в конце сентября пограничники в Грайворонском районе задержали «МАН», в багажнике которого оказалось около 8 кубометров турецкого трикотажа, привезённых из Украины. Фото пресс-службы пограничного управления по Белгородской области— Руководство управления призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов и товаров через государственную границу. Нарушение законодательства РФ в сфере государственной границы влечёт за собой ответственность, — напоминают в пресс-службе ведомства.
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​В Белгороде на специальной выставке будут раздавать бездомных собак

«День приоткрытых дверей» ежегодно организуется пансионатом безнадзорных животных.

В Белгороде в субботу, 22 апреля, с 11 до 15 часов на «Дне приоткрытых дверей» будут раздавать бездомных собак. Акция каждый год проводится пансионатом безнадзорных животных. Волонтёры и активисты выхаживают собак, прививают их, а потом выставляют на выставку, откуда их можно безвозмездно забрать к себе домой.

Организаторы выставки предупреждают, что отдавать собак будут после заключения договора и по паспорту. К тому же забрать животное сможет не каждый: например, собаку не отдадут в семью, которая живёт в съёмной квартире или тем, кто хочет посадить её на цепь для охраны.

Акции «Пойдём домой» проходят в Белгороде с 2013 года. За четыре года волонтёрам удалось найти хозяев для 228 собак. Больше всего питомцев — 60 собак — забрали домой в 2015 году, когда выставка проходила в парке Победы. Собак забирают не только в день выставки, но и пока организаторы её готовят. К слову, в этом году уже сейчас побит рекорд по количеству животных, которых взяли домой белгородцы до самой акции, — 19 собак.

«День приоткрытых дверей» пройдёт в пансионате временного содержания животных (Промышленный проезд, 12а — прим.ред.). Больше информации — в официальной группе.

Анастасия Лопатина

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