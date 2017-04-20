В Белгороде во время непогоды дерево упало на автомобили

В среду, 19 апреля, в Белгороде на улице Мичурина рядом с домом №56 на припаркованные автомобили упало дерево. Оно поцарапало три машины, позже спасатели его убрали.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Белгородской области, за последние два дня в Белгороде это уже четвёртый случай, когда деревья падали из-за налипшего мокрого снега. Сотрудники ведомства рекомендуют водителям и пешеходам в непогоду быть предельно внимательными на дорогах, парковать машины в гараж или вдали от деревьев и других плохо укреплённых конструкций, а родителей просят не пускать детей одних на улицу во время осадков.
— Если вы стали очевидцами несчастного случая или происшествия, срочно сообщайте о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области — +7 (4722) 39-99-99, — напоминает пресс-служба ведомства.