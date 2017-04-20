В Белгороде во время непогоды дерево упало на автомобили

Александр Корнюшкин объяснил, что происходит на переходе возле рынка «Салют», будут ли перестраивать вокзал и когда можно жить в гостинице за счёт авиаперевозчиков. Фото предоставлено АНО «Издательский дом „Мир Белогорья“»О переходе на рынке «Салют» — В этом полугодии основную деятельность мы сосредотачивали на вопросах охраны интересов прав граждан и юридических лиц в сфере безопасности на объектах железнодорожного, водного и авиационного транспорта, экономической безопасности. Большое внимание уделялось и коррупционным правонарушениям, — заявил транспортный прокурор Белгородской области Александр Корнюшкин на пресс-конференции «Соблюдение прав пассажиров на железнодорожном и авиатранспорте». «Мы провели большую работу по железнодорожным платформам, которых в области достаточно большое количество. Многие из них не обустроены по тем требованиям, которые должны соблюдаться. Мы реагируем исковыми заявлениями, обязываем РЖД привести их в соответствие. Таким образом уже удалось исправить ситуацию с несколькими десятками платформ». — Иногда в РЖД активно реагируют на нашу позицию, и уже до принятия судебного решения они начинают какие-то действия по устранению нарушений. Это радует. Но такая ситуация бывает не всегда — бывают случаи, когда РЖД не реагируют даже на судебные решения. «Вот, например, непростая ситуация с переходом в районе рынка «Салют». Мы этой проблемой занимаемся с конца 2013 года. Суд удовлетворил наши требования, но, тем не менее, вот уже на протяжении практически года со стороны РЖД фактически не принималось никаких мер по устранению нарушений». — На сегодняшний день по постановлению судебного пристава-исполнителя установлен срок исполнения судебного решения — конец июля текущего года. Но судя по тому, что ремонтные и проектные работы там проводятся недостаточно активно, я затрудняюсь с уверенностью сказать, что к этому сроку решение всё-таки будет исполнено. Но ситуация сдвинулась с мёртвой точки, этот вопрос обсуждался, насколько мне известно, на очень высоком уровне в РЖД. И я всё-таки надеюсь, что оно будет исполнено.Фото Владимира Корнева — Мы знаем, что часть забора, которую они установили непосредственно на пешеходном переходе якобы с целью того, чтобы начать уже какие-то работы, которые до сих пор не начаты, сегодня разобрали. Вопрос в том, что люди продолжают там ходить, ситуация кардинально не меняется, и я, конечно, РЖД призываю в очередной раз соответствовать требованиям законодательства и принять все необходимые меры, направленные на устранение этих нарушений и обеспечение безопасности людей. «Есть в этой ситуации и вопросы, связанные с достаточно серьёзным финансированием. В РЖД существует, как правило, плановое финансирование». — Но, на наш взгляд, наличие судебного решения должно исполняться вне всяких планов. Да, там существует альтернативный маршрут. Но он труднее, дольше, длиннее, необходимо подниматься на пешеходный мост. На мой взгляд, нужно сделать так, как указано в этом судебном решении — оборудовать нормальный пешеходный переход с наличием звуковой и световой сигнализации. «В данном судебном решении не определён срок. А если срок не определён, то решение необходимо выполнять незамедлительно после вступления в законную силу. В случае неисполнения мы и приставы будем продолжать привлекать к установленной законом административной ответственности и рассматривать вариант привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, которые не исполняют это решение». — Мы каждый год занимаемся вопросами железнодорожных переездов, в этом году провели проверки на 64 железнодорожных переездах по всей территории Белгородской области, выявили массу нарушений, приняли меры реагирования, внесли представление в адрес руководства. По нашему требованию должностные лица были привлечены к ответственности, принимаются меры к устранению нарушений. «На улице Дачной в Белгороде закрыт железнодорожный переезд. Есть подъезд через тоннель, но экстренные и коммунальные службы подъехать к жителям не могут. Этот переезд мы ещё не успели проверить в этом году, но проведём проверку. Закрыть переезд и отделить какую-то часть города от основной нельзя». — В данном случае необходимо посмотреть, насколько целесообразно было это делать и имеются ли альтернативные объезды, соответствуют ли они условиям того места, где расположен переезд. Если люди действительно нуждаются в нём и нет ничего другого, нужно решать вопрос об открытии. Об электричках — Мы тоже занимаемся вопросом отмены электричек на протяжении нескольких лет. В прошлом году мы проводили массовые проверки по этому поводу. Были вопросы, связанные с финансированием пригородного направления. Там есть определённые предусмотренные законом схемы финансирования: часть из регионального бюджета, часть из других источников. Но в прошлом году возникала ситуация на станции «Белгород — Сумская», когда произошёл массовый выход людей на рельсы. Там была серьёзная проблема: люди просто не поместились в единственный предоставленный вагон. Я незамедлительно приехал на эту станцию, пообщались с людьми, связались с руководством дороги для того, чтобы нормализовать ситуацию, и в течение 40 минут был предоставлен дополнительный вагон. Люди сели и уехали. Но чтобы не допустить таких волнений из-за серьёзных нарушений со стороны перевозчика, мы стараемся работать превентивно. «В этом году у нас возникла проблема, связанная с отсутствием предусмотренного в заказе Белгородской области фактического маршрута „Валуйки — Старый Оскол“. Этого электропоезда не было, несмотря на то, что он был определён в заказе. Мы сразу приняли меры прокурорского реагирования, было внесено представление со стороны межрегиональной транспортной прокуратуры, и этот маршрут был восстановлен. Он функционирует на сегодняшний день. На этот период это единственная проблема, которая у нас возникла. Что касается ситуации в целом, то те электропоезда, которые имеются в заказе Белгородской области, сегодня все функционируют». — На белгородском железнодорожном вокзале очень узкая вторая платформа. Люди жалуются, что там два человека с чемоданами не могут нормально разойтись. Вокзал и станция строились достаточно давно с учётом тогдашнего пассажиропотока. На сегодняшний день ширина этой платформы — это нарушение, здесь необходимо принимать какие-то меры, направленные на увеличение этой платформы. Но насколько это позволит сделать вокзал в современных условиях... Чтобы увеличить эту платформу, необходимо изменить расположение рельсов, расширять границы вокзала. Это достаточно серьёзная проблема. На сегодняшний день с учётом значительного уменьшения количества поездов в основном стараются поезда пускать по первой платформе. О правах авиапассажиров — Вопросы авиаперевозок — тоже наши вопросы. Мы постоянно отслеживаем, насколько своевременно рейсы улетают по заданным маршрутам. Каждую неделю ко мне приходит информация, мы её смотрим и по всем имеющимся задержкам проводим сразу проверку. Но парадоксально то, что несмотря на имеющиеся задержки, обращения от граждан поступают единичные. «Людям самим необходимо проявлять активность в этом плане. Они должны понимать и знать, что имеют право на определённые поощрения из-за задержки рейса вплоть до предоставления гостиницы, питания, прохладительных напитков — это должно исполняться по определённой схеме. И чем дольше задержка рейса, тем больше привилегий».Фото Владимира Корнева — Я хочу всем сказать, что информация о правах пассажиров есть на сайте аэропорта, мы её там разместили. Можно обращаться к нам по поводу всевозможных нарушений. Кроме того, мы достаточно часто проводим акции по приёму пассажиров на местах. На прошлой неделе мы принимали пассажиров прямо в аэропорту. На протяжении существования нашего аэропорта наша служба уже около десяти раз привлекала авиаперевозчиков к административной ответственности. Штрафы там достаточно серьёзные — по 100 тысяч рублей. Достаточно одного факта задержки для того, чтобы привлечь авиакомпанию к такому штрафу. «Что касается вопросов, связанных с железнодорожным транспортом, проверки были связаны с обеспечением безопасности на железнодорожных переездах, соблюдением требования законодательства на остановочных платформах, на станциях, соблюдением прав пассажиров в поездах, на объектах железнодорожного транспорта, вопросы трудового законодательства со стороны работодателей по отношению к работникам железнодорожного транспорта». О нарушениях на таможне — Также большое и актуальное для нас направление — таможенное законодательство, поскольку транспортная прокуратура занимается вопросами таможенного законодательства, а наша таможня является одной из самых крупных в Центральном Федеральном округе. В ходе проверок были выявлены различные нарушения, связанные и с административным законодательством в части законности или незаконности привлечения к административной ответственности участников внешнеэкономической деятельности, взыскания таможенных платежей, соблюдения таможенных процедур. В части доначисления у нас по таможне было около 1,5 миллионов, которые обязательно должны были поступить в бюджет, но в силу определённых причин, связанных с нарушением федерального законодательства, не поступили. После нашего реагирования эти средства были доначислены. По выявленным нарушениям наблюдается положительная динамика. Но это не связано с тем, что мы выявляем нарушения на тех же объектах или по тем же направлениям. Наша сфера деятельности постоянно меняется, мы уделяем внимание сначала одному, потом другому, анализируем. Поэтому если проследить динамику, те же нарушения не повторяются, но имеются какие-то иные. О незаконно уволенных железнодорожниках — Если говорить о цифровых показателях в сфере трудовых правоотношений, то здесь, как правило, выявляется достаточно большое количество нарушений. В этом полугодии мы выявили более 170 нарушений, вынесли 45 протестов, пять представлений, к дисциплинарной и административной ответственности были привлечены должностные лица. У нас была произведена реструктуризация одного из предприятий на железной дороге, в результате чего были уволены порядка 16 человек. На наш взгляд, это было незаконно, поскольку их увольняли в связи с реорганизацией но, по нашему мнению, это больше выглядело как ликвидация предприятия, поскольку на территории нашег