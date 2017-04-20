В Белгороде пройдёт образовательный форум «Медион 2.0»

В Белгороде, в студии дизайна «К34» в субботу, 22 апреля, пройдёт второй образовательный форум «Медион». Желающие смогут послушать выступления пяти спикеров, которые расскажут о журналистике, пиаре и рекламе. Пришедшие узнают об особенностях работы с аудиторией крупных брендов, создании интернет-СМИ с нуля, активности в Instagram, помогающей в обычной жизни, эффективном продвижении в соцсетях и телепередаче «Здесь была Даша», автор которой стал лучшим молодым репортёром страны по мнению жюри конкурса «Студенческий ТЭФИ».
Организаторы «Медиона» — студенты факультета журналистики НИУ «БелГУ». Они хотят объединить единомышленников и дать стимул для развития начинающим медийщикам.
— «Медион» — наше детище, наш старший сын. Мы хотим воспитать его хорошим форумом, достойным своих зрителей. В прошлом году над ним трудилась большая команда, и он оправдал все наши ожидания. Сейчас перед нами стоит сложная задача: провести форум на ступень выше, учесть все ошибки и не подвести наш факультет. Планы на будущее: расширяться, достигать новых высот и позвать Познера к нам в гости, — рассказывает главный организатор Валерия Дзахмышева.
Спикерами форума станут основатель и главный редактор сетевого издания Fonar.tv Андрей Маслов, PR-директор московского агентства ArrowMedia Юлия Воронкина, руководитель сообщества «Белгород — это интересно» Сергей Хахалев, автор программы «Здесь была Даша» Дарья Анискина и instagtam-блогер Анна Якименко.
Чтобы поучаствовать в форуме, достаточно зарегистрироваться в комментариях встречи во «ВКонтакте».
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