Пресс-служба пограничного управления напоминает о правилах перевоза грузов через государственную границу и ответственности за нарушение закона. По информации пресс-службы пограничного управления, в пограничной зоне возле Журавлёвки задержали гражданина России, который пытался перевезти через границу 1 тонну мяса. Груз передали компетентным органам, сейчас проводится проверка. Кроме этого случая, в конце сентября пограничники в Грайворонском районе задержали «МАН», в багажнике которого оказалось около 8 кубометров турецкого трикотажа, привезённых из Украины. Фото пресс-службы пограничного управления по Белгородской области— Руководство управления призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов и товаров через государственную границу. Нарушение законодательства РФ в сфере государственной границы влечёт за собой ответственность, — напоминают в пресс-службе ведомства.
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​В Валуйском районе мужчина подорвался на снаряде времён ВОВ

В Следственном управлении СК РФ по Белгородской области начали доследственную проверку.

В Валуйском районе, в селе Яблонево, погиб мужчина, который попытался разобрать найденый им снаряд ВОВ. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Белгородской области. По версии следствия, местный житель 1963 года рождения нашёл снаряд у себя во дворе и принёс его в гараж. Боеприпас сдетонировал, когда мужчина попытался разобрать его молотком. Следователи начали доследственную проверку.

Дмитрий Голуцкий

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#Валуйский район #Следственный комитет #взрывчатка
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