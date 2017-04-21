В Валуйском районе, в селе Яблонево, погиб мужчина, который попытался разобрать найденый им снаряд ВОВ. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Белгородской области. По версии следствия, местный житель 1963 года рождения нашёл снаряд у себя во дворе и принёс его в гараж. Боеприпас сдетонировал, когда мужчина попытался разобрать его молотком. Следователи начали доследственную проверку.
В Валуйском районе мужчина подорвался на снаряде времён ВОВ
В Следственном управлении СК РФ по Белгородской области начали доследственную проверку.
В Валуйском районе, в селе Яблонево, погиб мужчина, который попытался разобрать найденый им снаряд ВОВ. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Белгородской области. По версии следствия, местный житель 1963 года рождения нашёл снаряд у себя во дворе и принёс его в гараж. Боеприпас сдетонировал, когда мужчина попытался разобрать его молотком. Следователи начали доследственную проверку.
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