В Белгороде суд отказался восстановить на работу полицейского, уволенного за компрометирующие видео в интернете

Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу бывшего сотрудника полиции Белгорода, признав обоснованным решение районного суда об его увольнении. Мужчина посчитал решение работодателя незаконным, поэтому просил восстановить его в должности и взыскать с УМВД по Белгороду зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
По информации пресс-службы Белгородского областного суда, в твиттере были опубликованы несколько видеозаписей, на которых уволенный полицейский с друзьями ездили на машине по городу, распивали алкоголь, курили в общественных местах, матерились, а сам полицейский, пытавшийся обжаловать решение суда, якобы ещё и хлопал по обнажённой ягодице своего знакомого. Видео транслировалось в интернет через «Перископ» ещё одним полицейским, которого также уволили после этого случая.
На следующий день в отношении полицейских, присутствующих на видео, провели служебную проверку, а после внеочередной аттестации участкового уволили за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». По мнению истца, проверка была проведена с нарушениями, а административное правонарушение, из-за которого его уволили, нельзя было рассматривать как нарушение служебной дисциплины. Но суд не согласился с его доводами и признал увольнение законным.
— Истец, являясь сотрудником полиции, нарушил требования закона: не пресёк административные правонарушения, нарушающие общественный порядок, совершаемые в его присутствии, а также сам участвовал в противоправных действиях, осознавая и одобряя, что они открыто демонстрируются онлайн в глобальной сети. Таким образом, он «совершил проступок, свидетельствующий о нарушении им профессионально-этических норм, требований, предъявляемых к сотрудникам органов внутренних дел, их моральным и деловым качествам, которые дискредитируют и наносят авторитет органу внутренних дел в целом», — сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.