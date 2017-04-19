В Белгороде открылись выставки, посвящённые ландшафтному дизайну и отдыху

В «Белэкспоцентре» в среду, 19 апреля, открылись три специализированных выставки: «Свой дом. Ландшафтный дизайн. Сад. Огород», «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка» и «Товары и интерьеры для дома».

На первой — жители областного центра могут приобрести саженцы, семена, садовый инвентарь и различные товары для благоустройства территорий, проконсультироваться со специалистами о культивировании садовых и цветочных растений. На выставке, посвящённой отдыху, туризму и спорту, её участники представили услуги туристических фирм и гостиниц, спортивные и туристские товары, одежду и обувь для отдыха, рыбалки и охоты. На третьей выставке белгородцы могут купить мебель для дома и дачи, хозтовары и текстиль. Здесь также можно проконсультироваться о современных тенденциях в дизайне мебели и интерьера.

Участниками выставок стали 220 предприятий из 23 регионов России, Украины и республики Беларусь. Выставки продлятся до 23 апреля.