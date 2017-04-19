Новая услуга «Мелодия для себя» доступна абонентам компании с 16 июня 2016 года. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявлил о запуске услуги «Мелодия для себя». Она доступна для абонентов с 16 июня 2016 года. Опция позволяет устанавливать музыкальные композиции вместо стандартного гудка при совершении исходящих вызовов.Теперь абоненты Tele2 Белгородской области смогут заменить стандартные сигналы вызова или мелодию, установленную на телефоне собеседника, на композицию из онлайн-каталога Tele2.Подключить опцию «Мелодия для себя» можно на сайте оператора, по номеру 604 или при помощи команды *130*5#. Услуга позволяет настроить проигрывание мелодий определённого жанра для всех исходящих вызовов.Абонентская плата составляет 2,5 рубля в день, при этом подключение услуги, выбор и смена музыкальных жанров для абонентов Tele2 бесплатны.— Теперь наши абоненты могут сами решать, что им слушать во время исходящего вызова. При этом менять композиции можно неограниченное количество раз: дополнительная плата за новые мелодии не взимается. В качестве контента доступны всё те же мелодии, что и для стандартного «Гудка», а это десятки тысяч композиций, при этом музыкальный каталог Tele2 постоянно пополняется новыми хитами, — отметил коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов.На правах рекламы
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В Белгороде открылись выставки, посвящённые ландшафтному дизайну и отдыху

Более 200 предприятий из России, Украины и республики Беларусь стали участниками трёх выставок в Белгороде.

В «Белэкспоцентре» в среду, 19 апреля, открылись три специализированных выставки: «Свой дом. Ландшафтный дизайн. Сад. Огород», «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка» и «Товары и интерьеры для дома».

На первой — жители областного центра могут приобрести саженцы, семена, садовый инвентарь и различные товары для благоустройства территорий, проконсультироваться со специалистами о культивировании садовых и цветочных растений. На выставке, посвящённой отдыху, туризму и спорту, её участники представили услуги туристических фирм и гостиниц, спортивные и туристские товары, одежду и обувь для отдыха, рыбалки и охоты. На третьей выставке белгородцы могут купить мебель для дома и дачи, хозтовары и текстиль. Здесь также можно проконсультироваться о современных тенденциях в дизайне мебели и интерьера.

Участниками выставок стали 220 предприятий из 23 регионов России, Украины и республики Беларусь. Выставки продлятся до 23 апреля.

Игорь Резанов

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