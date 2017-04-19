В Белгороде суд приостановил работу завода «Цитробел» на 90 дней

В среду, 19 апреля, Октябрьский районный суд признал виновным руководство завода лимонной кислоты «Цитробел» в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства.
Суд обязал руководство предприятия приостановить деятельность на 90 суток и не выпускать лимонную кислоту, при проиводстве которой образуется фильтрат цитрата кальция. Работать не будет химический цех завода, насосное оборудование и напорный трубопровод, ведущий на поля фильтрации. При вынесении такого решения судья отметил «повышенную общественную опасность» нарушения.
— Менее строгий вид административного наказания, чем административное приостановление деятельности, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, в том числе с учётом принципа справедливости и соразмерности, — пояснила пресс-служба Октябрьского районного суда.
- Жители Белгорода с середины марта начали жаловаться на неприятный запах в городе.
- Официально источником неприятного запаха в Белгороде признали завод «Цитробел».
- В ходе проверок на полях фильтрации предприятия проверяющие не нашли превышения концентрации вредных веществ, но составили протокол о нарушениях при обращении с отходами на заводе.
- По мнению директора «Цитробела» Евгения Мачинского, найденные специалистами управления Росприроднадзора по Белгородской области и региональной прокуратуры нарушения с размещением отходов производства обусловлены поднятым вокруг этой темы ажиотажем.
- Октябрьский районный суд назначил рассмотрение дела на 9:30 12 апреля, а после отложил рассмотрение, попросив стороны конкретизировать свои требования и доказательства.
- Прокуратура Белгорода внесла представление региональному управлению Росприроднадзора за то, что ведомство не определило размер нанесённого «Цитробелом» ущерба и не приняла меры к его возмещению.