Новая услуга «Мелодия для себя» доступна абонентам компании с 16 июня 2016 года. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявлил о запуске услуги «Мелодия для себя». Она доступна для абонентов с 16 июня 2016 года. Опция позволяет устанавливать музыкальные композиции вместо стандартного гудка при совершении исходящих вызовов.Теперь абоненты Tele2 Белгородской области смогут заменить стандартные сигналы вызова или мелодию, установленную на телефоне собеседника, на композицию из онлайн-каталога Tele2.Подключить опцию «Мелодия для себя» можно на сайте оператора, по номеру 604 или при помощи команды *130*5#. Услуга позволяет настроить проигрывание мелодий определённого жанра для всех исходящих вызовов.Абонентская плата составляет 2,5 рубля в день, при этом подключение услуги, выбор и смена музыкальных жанров для абонентов Tele2 бесплатны.— Теперь наши абоненты могут сами решать, что им слушать во время исходящего вызова. При этом менять композиции можно неограниченное количество раз: дополнительная плата за новые мелодии не взимается. В качестве контента доступны всё те же мелодии, что и для стандартного «Гудка», а это десятки тысяч композиций, при этом музыкальный каталог Tele2 постоянно пополняется новыми хитами, — отметил коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов.На правах рекламы
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среда, 19 апреля
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В Белгороде суд приостановил работу завода «Цитробел» на 90 дней

Судья признал завод виновным в нарушении требований при обращении с отходами производства.

В среду, 19 апреля, Октябрьский районный суд признал виновным руководство завода лимонной кислоты «Цитробел» в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства.

Суд обязал руководство предприятия приостановить деятельность на 90 суток и не выпускать лимонную кислоту, при проиводстве которой образуется фильтрат цитрата кальция. Работать не будет химический цех завода, насосное оборудование и напорный трубопровод, ведущий на поля фильтрации. При вынесении такого решения судья отметил «повышенную общественную опасность» нарушения.

— Менее строгий вид административного наказания, чем административное приостановление деятельности, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, в том числе с учётом принципа справедливости и соразмерности, — пояснила пресс-служба Октябрьского районного суда.
Андрей Маслов

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#завод Цитробел #экология
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