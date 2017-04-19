В Белгороде суд приостановил работу завода «Цитробел» на 90 дней

Новая услуга «Мелодия для себя» доступна абонентам компании с 16 июня 2016 года. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявлил о запуске услуги «Мелодия для себя». Она доступна для абонентов с 16 июня 2016 года. Опция позволяет устанавливать музыкальные композиции вместо стандартного гудка при совершении исходящих вызовов.Теперь абоненты Tele2 Белгородской области смогут заменить стандартные сигналы вызова или мелодию, установленную на телефоне собеседника, на композицию из онлайн-каталога Tele2.Подключить опцию «Мелодия для себя» можно на сайте оператора, по номеру 604 или при помощи команды *130*5#. Услуга позволяет настроить проигрывание мелодий определённого жанра для всех исходящих вызовов.Абонентская плата составляет 2,5 рубля в день, при этом подключение услуги, выбор и смена музыкальных жанров для абонентов Tele2 бесплатны.— Теперь наши абоненты могут сами решать, что им слушать во время исходящего вызова. При этом менять композиции можно неограниченное количество раз: дополнительная плата за новые мелодии не взимается. В качестве контента доступны всё те же мелодии, что и для стандартного «Гудка», а это десятки тысяч композиций, при этом музыкальный каталог Tele2 постоянно пополняется новыми хитами, — отметил коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов.На правах рекламы