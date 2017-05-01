В Белгороде около 170 человек пробежали благотворительный марафон «На Берлин!»

К всероссийской акции присоединилась Белгородская филармония и выставочный зал «Родина». В четверг, 3 ноября, в Белгороде пройдёт «Ночь искусств». В областном центре к всероссийской акции присоединилась государственная филармония и выставочный зал «Родина».В Белгородской государственной филармонии акция пройдёт с 20:00 до 23:00. За это время для гостей проведут танцевальный мастер-класс, несколько встреч с артистами филармонии и интеллектуальное шоу. Для детей будет работать игровая зона с кружками. Подробную программу можно посмотреть на сайте филармонии. Вход свободный.В выставочном зале «Родина» с 18:30 до 22:00 пройдёт несколько художественных выставок: третья областная выставка акварели, персональная выставка Екатерины Севергиной и выставка московского художника Дмитрия Плотникова. Помимо этого, весь вечер для гостей будет играть инструментальная музыка и работать игровая зона с настольными играми. Подробное расписание можно посмотреть здесь. Вход свободный.Справка «Фонаря»«Ночь искусств» — это ежегодная всероссийская акция, которая объединяет культурные мероприятия по всей России. В этом году акция проходит с третьего по пятое ноября и приурочена к Году российского кино и ко Дню народного единства. В это время в музеях и на других площадках проходят мероприятия, посвящённые искусству и культуре.— В акции примут участие более 70 регионов России. Музеи, библиотеки, театры страны подготовили свыше тысячи мероприятий, среди них — встречи с писателями, актерами, художниками, музыкантами; различные мастер-классы, концерты, спектакли, выставки, — поясняют организаторы. Руководить ЖКХ в Белгородской области будет Юрий Галдун. В понедельник, 18 мая, начальник управления ЖКХ Белгородской области Олеся Булгакова в своём твиттере разместила скан документа под названием «О преобразовании управления жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области». Согласно документу, к 1 июля будут внесены изменения в структуру регионального правительства. Нынешнее управление станет департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Начальником нового департамента назначен Галдун Ю.В. pic.twitter.com/dc6HF2IM2u— Олеся Булгакова (@BulgakovaOG) 18 мая 2015 Олеся Булгакова также сообщила, что начальником нового департамента станет Юрий Галдун. По данным редакции «Фонаря», на сегодняшний день Галдун не работает во властных структурах. В августе 2014 года ушёл с поста главы администрации Белгородского района, где проработал чуть меньше года — с октября 2013 года. В 2012 году он занимал должность начальника департамента строительства и архитектуры администрации Белгорода и был первым заместителем мэра. В Старооскольском районе мужчина, попавший под автомобиль, скончался на месте аварии. В четверг, 7 января, около половины четвёртого утра в Старооскольском районе 25-летний водитель на ВАЗ-21099 сбил 34-летнего мужчину. Автомобилист ехал со стороны села Незнамово в сторону ОЭМК и наехал на мужчину, шедшего по трассе. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.В тот же день около 17:30 в Белгороде 53-летний водитель на «Москвиче» сбил 21-летнюю девушку на улице Попова. Пострадавшая обратилась в горбольницу № 1, после оказания медицинской помощи её отпустили домой. По данным ГИБДД региона, за сутки в Белгородской области произошло четыре аварии, в которых один человек погиб и четверо пострадали. В случае проблем с электроснабжением белгородцы могут звонить по единому прямому номеру 8-800-50-50-115 или 13-50. Сотрудники филиала «Белгородэнерго» перешли на «особый режим работы» в связи со сложившейся в регионе непогодой. Из-за сильного снега и ветра в некоторых районах произошли локальные отключения электроэнергии. Сейчас 26 бригад восстанавливают подачу электричества. — При необходимости количество сил и средств будет увеличено до 165 ремонтных бригад в составе 826 человек, укомплектованных 343 единицами авто- и спецтехники. Работы будут продолжаться до полного восстановления надежного электроснабжения, — рассказали в пресс-службе филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». Белгородцы могут круглосуточно сообщать об обрыве проводов и других проблемах с электроснабжением по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 или по короткому номеру 13-50. По информации Росгидромета, в среду, 19 апреля, в регионе до 20:00 возможен сильный северо-восточный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду. Напомним, что посмотреть и почитать, как белгородцы встретили непогоду, можно в нашем материале. Подозреваемому грозит до четырёх лет тюрьмы. В Красногвардейском районе полицейские задержали владельца наркопритона.О притоне правоохранителям рассказал задержанный, который сам был в состоянии наркотического опьянения. Он сказал, что употреблял наркотики у знакомого в его квартире. Во время проверки в жилище подозреваемого сотрудники полиции нашли использованные шприцы и посуду для приготовления наркотиков. Выяснилось, что владельца квартиры уже не раз судили за незаконное хранение и приобретение наркотиков. Теперь за организацию притона мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы. Сверхскоростной интернет доступен в десяти районах области. Компания «МегаФон» удвоила LTE-покрытие в Белгородской области. Теперь сверхскоростным интернет доступен в Алексеевском, Старооскольском, Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Яковлевском, Ивнянском, Губкинском, Прохоровском и Белгородском районах области. Пользоваться таким интернетом могут более 700 тысяч жителей крупных городов области, районных центров, прилегающих к ним сёл и деревень. — Городским и сельским населением всё более востребованы быстрые и надёжные 4G-сети, ставшие удобной альтернативой проводному интернет-соединению. LTE-сервисы особо популярны в бизнес-центрах, парковых зонах и в районах пригородных частных домовладений, а также в малых населенных пунктах, где ещё нет широкополосного доступа в глобальную сеть. С помощью 4G абоненты всё чаще получают госуслуги, оплачивают покупки, дистанционно работают и обучаются, а также общаются с родными и близкими. Для тысяч наших клиентов это новое качество жизни, — комментирует Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании. Оператор рассказывает, что в среднем жители региона потребляют 1 терабайт интернет-трафика в сутки. Самыми «качающими» являются абоненты из областного центра. На правах рекламы Доказать невиновность опытного водителя удалось только через два года после ДТП. В Липецкой области суд оправдал погибшего в аварии белгородца, которого считали виновником ДТП. Об этом сообщила «Комсомольская правда». По информации издания, на суде настоял сын погибшего, который хотел доказать невиновность отца. В декабре 2014 года на федеральной трассе М-4 «Дон» в Липецкой области столкнулись «Тойота» и Volkswagen Touareg. Белгородец на «Тойоте» подъехал к пункту пропуска, чтобы оплатить платный участок трассы, но потом по неизвестной причине начал сдавать назад. В него на большой скорости врезался Volkswagen. Японская иномарка перевернулась, водитель и пассажир погибли на месте аварии, ещё одного пассажира иномарки с травмами доставили в больницу. В аварии обвинили водителя «Тойоты», но спустя почти два года сын в суде пояснил, что погибший был водителем с более чем 30-летним стажем, ни разу не попадавшим в ДТП, поэтому он не мог быть виновником опасной дорожной ситуации. После допроса свидетелей и участников аварии эксперты осмотрели место происшествия, провели следственный эксперимент и судебную экспертизу. По итогам этого Становлянский районный суд признал погибшего невиновным в ДТП с летальным исходом и реабилитировал его. Для поиска виновника аварии дело вернули в полицию. Российский спортсмен был приглашён на соревнования в качестве почётного гостя. В четверг, 23 октября, ТАСС стало известно, что Фёдор Емельяненко не выступит на объединённом турнире мира мастеров самбо и дзюдо в Монако. Как сообщило агентство, об этом заявил тренер спортсмена Владимир Воронов. Он также отметил, что со здоровьем бойца всё в порядке, но до боя в Японии 31 декабря Фёдор нигде выступать не будет.Ранее ТАСС распространило информацию, что участие Фёдора Емельяненко в турнире подтверждено.Международном объединенный турнир мира мастеров самбо и дзюдо пройдёт в Монако 25 ноября. Сотрудник полиции пострадал во время погони за правонарушителем. В воскресенье, 6 декабря, в Губкине 29-летний водитель на «Мазде» сбил полицейского, когда сотрудник патрульно-постовой службы пытался задержать правонарушителя. Полицейский получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу. По предварительным данным, в дежурную часть позвонили и сообщили, что компания молодых людей слишком шумно ведёт себя и нарушает общественный порядок. В указанное место выехал наряд сотрудников ППС. Увидев полицейских, мужчины попытались убежать. Один из патрульных, преследуя правонарушителей, попал под колёса «Мазды» на проезжей части. Мужчина, нарушавший порядок, был задержан, а трое его приятелей успели скрыться. Сейчас полиция разыскивает их и устанавливает обстоятельства произошедшего. Параллельно проводится проверка по факту аварии. Оперативники нашли более 70 килограммов наркотического сырья у одной из задержанных женщин. Во вторник, 29 марта, оперативники с поддержкой ОМОН задержали трёх человек, подозреваемых в распространении сырья для наркотиков — двух женщин и одного мужчины. В доме одной из подозреваемых нашли 400 упаковок маковой соломки, которую позднее изъяли и отправили на экспертизу.Незаконный бизнес организовали трое жителей Белгородского района, они распространяли сырьё в посёлке Октябрьском. Как пояснили УМВД по Белгородской области, подозреваемых установили в рамках расследования по делам о незаконном распространении наркотиков. На данный момент полицейские устанавливают поставщиков маковой соломки. Девушка пропала более двух лет назад. Пресс-служба СУ СК по Белгородской области сообщила о розыске 19-летней Елены Збродовой, которая 25 декабря 2014 года ушла из профессионального училища № 38 села Новая Усмань Воронежской области и до сегодняшнего дня не вернулась. Девушке на вид 17-18 лет, её рост — 155-160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, чёрные волосы до плеч и европейский тип лица. Сотрудники Следственного управления СК по Белгородской области просят всех, кому известно о воз
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понедельник, 1 мая

В Белгороде около 170 человек пробежали благотворительный марафон «На Берлин!»

Организаторы марафона передадут собранные деньги ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Мартынову.

В воскресенье, 30 апреля, в Белгороде на велолыжероллерной трассе «Олимпия» активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча провели благотворительный марафон «На Берлин!».

На две дистанции, которые были меньше марафонских, вышли около 170 человек. Некоторые из них заранее приобретали билеты, другие — сразу же прибыли к месту старта и купили их здесь. Организаторы собрали больше 22 тысяч рублей (точную сумму они ещё подсчитывают — прим. ред.) — 8 мая на балу под открытым небом их передадут участнику Курской битвы, артиллеристу, награждённому орденами Славы третьей степени, Красной Звезды и медалью «За Отвагу», Владимиру Мартынову.

— Мне очень понравился марафон. Я впервые участвовала в таком масштабном забеге. Меня сподвигло к участию желание получить фирменную крутую аватарку. Я собрала целую команду из друзей, и мы приехали отдохнуть, зарядиться позитивом, насладиться природой и поддержать своё здоровье. Спасибо за хорошую организацию, — рассказала Татьяна Канунцева.

Каждый выбирал дистанцию, в которой хотел проверить свои силы: забеги проводились на один и на пять километров. Желающие сделать доброе дело, но по разным причинам не готовые пробежать дистанцию, могли её просто пройти пешком.

Самой юной участницей забега стала Мирослава Середа — ей всего 2 года и 9 месяцев.

— Всё прошло отлично! Задуманное свершилось, мы рады. Рады, что люди откликнулись, рады, что силы вложили не зря, рады, что погода была такой прекрасной. Очень здорово, что были дети. Родители приобщают их к доброму, светлому, — рассказала одна из организаторов марафона, активист «Нового поколения» Ксения Коновалова.

Фоторепортаж с благотворительного забега «На Берлин!»

Текст: Анастасия Лопатина
Фото: Мария Потапенко

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#БРОО Новое поколение #Белгород #благотворительность
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