В Белгороде около 170 человек пробежали благотворительный марафон «На Берлин!»

В воскресенье, 30 апреля, в Белгороде на велолыжероллерной трассе «Олимпия» активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча провели благотворительный марафон «На Берлин!».
На две дистанции, которые были меньше марафонских, вышли около 170 человек. Некоторые из них заранее приобретали билеты, другие — сразу же прибыли к месту старта и купили их здесь. Организаторы собрали больше 22 тысяч рублей (точную сумму они ещё подсчитывают — прим. ред.) — 8 мая на балу под открытым небом их передадут участнику Курской битвы, артиллеристу, награждённому орденами Славы третьей степени, Красной Звезды и медалью «За Отвагу», Владимиру Мартынову.
— Мне очень понравился марафон. Я впервые участвовала в таком масштабном забеге. Меня сподвигло к участию желание получить фирменную крутую аватарку. Я собрала целую команду из друзей, и мы приехали отдохнуть, зарядиться позитивом, насладиться природой и поддержать своё здоровье. Спасибо за хорошую организацию, — рассказала Татьяна Канунцева.
Каждый выбирал дистанцию, в которой хотел проверить свои силы: забеги проводились на один и на пять километров. Желающие сделать доброе дело, но по разным причинам не готовые пробежать дистанцию, могли её просто пройти пешком.
Самой юной участницей забега стала Мирослава Середа — ей всего 2 года и 9 месяцев.
— Всё прошло отлично! Задуманное свершилось, мы рады. Рады, что люди откликнулись, рады, что силы вложили не зря, рады, что погода была такой прекрасной. Очень здорово, что были дети. Родители приобщают их к доброму, светлому, — рассказала одна из организаторов марафона, активист «Нового поколения» Ксения Коновалова.