Белгородцев приглашают на благотворительный марафон «На Берлин!»

В Белгороде, в воскресенье, 30 апреля, пройдёт благотворительный марафон «На Берлин!». Цена индивидуального билета — 200 рублей, коллективного (от 5 человек) — 100 рублей с участника. Все собранные деньги отдадут нуждающемуся ветерану ВОВ Владимиру Мартынову, участнику Курской битвы, артиллеристу, награждённому Орденом Славы третей степени, Красной Звездой и медалью «За отвагу».
Забег пройдёт на велолыжероллерной трассе «Олимпия» (улица Газовиков, 100) и будет состоять из двух дистанций: на один или на пять километров. В каждой дистанции определят три победителя среди мужчин и женщин. Заранее зарегистрироваться на марафон можно здесь, а билет купить в день марафона у организаторов. Регистрация участников на забег начнётся в 10 утра, а официальное открытие в 11:00. На площадке всё время будут работать развлекательные площадки для детей и взрослых, а на маршруте забега в свободном доступе будет питьевая вода. Больше подробностей можно узнать в официальной группе во «Вконтакте».