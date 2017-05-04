По данным Белгородстата в Белгородской области, за первые три месяца этого года в авариях погибли 20 человек, что на 50,9 процента меньше, чем было год назад. За этот период снизилось количество умерших от болезней органов дыхания — их стало 176 человек, тогда как год назад было 278; на 36 человек меньше умерло от болезней органов пищеварения, на 26 человек меньше — от новообразований. За это время снизилась смертность почти по всем показателям — умерли 5 527 человек, хотя год назад эта цифра достигала 5 630 человек. Большинство умерших страдали болезнями кровеносной системы (3 089 человек — прим. ред.), причём за год их стало больше на 56 человек.
В Белгородской области люди стали реже гибнуть в ДТП
Основной причиной смерти белгородцев остаются болезни системы кровообращения.
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