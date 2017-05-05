В Белгороде в четвёртый раз проведут арт-фестиваль

В Белгороде в субботу, 6 мая, в парке Победы пройдёт четвёртый городской арт-фестиваль. Экспозиция откроется в 11 часов, тогда же начнутся мастер-классы. Официально фестиваль откроют в 12 часов, он продлится до 19 часов.
Фотогалерея второго городского арт-фестиваля
Белгородская языковая школа «ИнтерЛингва» приготовила специальную интерактивную программу, школа искусств «Кислород» — большую раскраску с видами города «Я люблю Белгород», а актёры театра «Две обезьяны» покажет небольшое выступление в 12:30. Также белгородцы смогут посмотреть на выставку фотографий фотогалереи имени Виталия Собровина и оценить танцевальные номера студии танца Premier в 15:00.