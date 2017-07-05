​Белгородские танцоры заняли второе место на чемпионате мира в Германии

Юниорский состав танцевальной белгородской студии «Dance Хаос» занял второе место на чемпионате мира в Германии по версии DWC. Соревнование проходило в немецком городе Оффенбург. В конкурсе участвовали танцевальные коллективы из 47 стран — всего больше четырёх тысяч молодых танцоров. Dance World Cup — это международный танцевальный чемпионат, в котором могут участвовать любые не государственные танцевальные студии.
Во время соревнования, которые шли девять дней, танцевальные коллективы показывали свои лучшие выступления. Судили участников известные хореографы лондонского и нью-йоркского театров оперы и балета, а также другие танцоры.
— Уровень участников восхищал и мотивировал к дальнейшей работе. Раньше представители нашей студии принимали участие в чемпионатах других федераций. Но уровень этого события поразил своим масштабом. В некоторых номинациях порой насчитывалось более 40 команд, — рассказала Анна Растворцева, тренер команды.
Справка «Фонаря»
«Dance Хаос» — это студия современного танца НИУ «БелГУ», которую основала в 2000 году хореограф-постановщик Анна Растворцева. Студия побеждала в ряде чемпионатов России, Кубков России, Кубков стран СНГ, победитель городских и областных фестивалей. В 2011 году коллектив получил звание «Народный коллектив».