Танцоры The first crew выступили в финале шоу «Танцуют все!» [видео]

Белгородский коллектив The first crew выступил в финале телешоу «Танцуют все!» на телеканале «Россия-1». Белгородцы вошли в шестёрку лучших коллективов, которые стали финалистами шоу, но не стали призёрами — после финальных выступлений жюри обозначили тройку лидеров, куда вошли танцоры красноярского коллектива Evolvers, Формейшен «Вера» из Тюмени и Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», последние и стали победителями проекта.
Основатель коллектива The first crew Егор Титаренко считает, что с общей задачей, которую ставили перед коллективами жюри, белгородцы справились.
— Знаете, когда мы сюда ехали, мы знали, что есть наши сильные стороны — музыкальность креативность, наша скорость — мы хотели показать её, но на некоторых из эфиров мы поняли, что это вообще бесполезно, что нам нужно искать какие-то другие наши стороны, и это было сложно, но мы справились! — поделился Егор Титаренко.
Первым из жюри прокомментировал финальное выступление белгородцев Егор Дружинин.
— Безусловно, танец интересный. И придуман хорошо, и очень точно он транслирует саму суть нашего проекта. Я хочу вам пожелать только одного: у вас замечательный коллектив, и мне кажется, что суть существования внутри коллектива для каждого танцора заключается в том, что вы определяете для себя тот уровень, которому вы хотите соответствовать, и, как правило, это уровень лидера в коллективе, тех людей, которым принадлежит первенство в этом коллективе. Вот если бы я был в вашем коллективе, мне бы хотелось быть похожим, скажем, на Егора, или танцевать как замечательный ваш стоматолог (речь о Екатерине Харитоновой — прим. ред.). Я бы всё время пытался соответствовать их уровню, потому что это драгоценный опыт. Старайтесь быть похожими на них. В этом нет ничего плохого, это нормальная природа любого настоящего артиста, — оценил финальный номер белгородцев Егор Дружинин.
Алла Сигалова посчитала, что финальное выступление The first crew было неидеальным и посоветовала им больше внимания обращать на частоту движений.
— Я хочу вам сказать, что вам обязательно нужно обратить внимание на частоту движений, которые вы делаете, потому что из хореографического текста, который вы произносите, вы несколько букв не выговариваете. Обратите внимание на это! Я вам желаю удачи, я вам желаю успехов, я вам желаю счастливого путешествия в танец, — обратилась к финалистам актриса и заслуженный деятель искусств РФ Алла Сигалова.
Третий член жюри — Владимир Деревянко — тоже посчитал, что белгородцам не хватило репетиций.
— Молодой коллектив. Нужно вам немножечко организоваться, в смысле репетиций. Думаю, что вам нужен будет человек, так называемый репетитор, который следит за всеми, сидит перед зеркалом и говорит: «Повыше, пониже и так далее», потому что когда танцуешь сам и репетируешь, не всё можешь видеть, — сказал артист балета Владимир Деревянко.
В шоу не назвали, какое место заняли коллективы, которые не вошли в тройку лучших. Каждый член жюри выбрал только по одному коллективу, которые и стали призёрами шоу, а зрители в зале уже голосовали за победителей, отдав третье место коллективу Evolvers. Серебряными призёрами стали танцоры Формейшен «Вера» из Красноярска, а победителями — театр песни и танца «Байкал» из Улан-Удэ.
Напомним, что за всё время проекта «Танцуют все!» белгородцы дважды становились номинантами на выбывание, но их спасали зрители в зале. Лучшим выступлением для них стал экспериментальный номер, в котором они совместили четыре стиля: линди-хоп, чарльстон, свинг и электро-буги.
— На самом деле, все попробованные нами стили очень помогут нам в будущем в плане нашего творческого с Егором [Титаренко] развития, представления, как должен выглядеть номер, это очень разнообразит наши постановки, — сказала в финале проекта Екатерина Харитонова, хореограф коллектива.
Приводим все выступления The first crew в телепроекте «Танцуют все!».
Дебют The first crew на проекте «Танцуют все!»
Экспериментальная хореография в исполнении The first crew
Самый сложный номер (по мнению белгородских танцоров)
— Самым сложным для нас, кроме ночных тренировок, была румба. Также сложно в творческом плане было удивлять зрителя, находить всё новые идеи для новых номеров и отходить от шаблонов, от стандартов, чтобы каждый номер был неповторим. Это сложно! — поделился в финале своим мнением основатель коллектива Егор Титаренко.
Афро-танец от The first crew
Второе место в выпуске шоу «Танцуют все!»
Лучшее выступление белгородцев в проекте
Полуфинальный номер The first crew