Танцоры The first crew выступили в финале шоу «Танцуют все!» [видео]

На закрытии фестиваля BelgorodMusicFest музыкант сыграет на инструменте, который будет оформлен победителями конкурса среди художников. В Белгородской филармонии 4 марта на закрытии фестиваля BelgorodMusicFest виолончелист Борислав Струлёв сыграет на инструменте, который будет оформлен победителями конкурса среди художников. Сам конкурс называется ARTCELLO. Каждый желающий может прислать свою картину по лекалам виолончели, на которой будет играть известный музыкант. На закрытии фестиваля организаторы устроят концерт, который будет совмещён с выставкой работ победителей. Музыкант сыграет на виолончели, которая будет ещё и рамкой для картин. Фото с сайта artcello.ruРаботы принимаются по трём номинациях: художники до 16 лет, профессиональные художники и «любители живописи и просто эстеты». Их можно приносить до 20 февраля в Белгородскую филармонию (Белгород, улица Белгородского полка, 56-а — прим.ред.). Закончить переселение жителей планируют до конца этого года. До конца 2016 года 69 старооскольцев из пяти аварийных многоквартирных домов получат новое жильё — 24 квартиры у застройщиков. Пресс-служба администрации Старого Оскола сообщает, что переселят жильцов домов по улицам Урицкого, 2/17, Демократической, 48, Свободы, 6, Широкой, 47 и по улице 9 Января, 3/25. Дороги перекроют из-за крестного хода в честь праздника. В Белгороде, в воскресенье, 16 апреля, ограничат движение транспорта из-за крестного хода в честь Пасхи. Остановки и стоянки машин начнут запрещать уже ночью с 15 на 16 апреля. Все собранные средства передадут на лечение онкобольных детей. 18 июня в центральном парке Белгорода во второй раз проведут благотворительный кулинарный фестиваль «Плюшки-Ватрушки». С 12:00 до 20:30 в парке будут выступать местные музыканты и работать детские аниматоры.Организаторы собираются провести кулинарные мастер-классы и конкурс среди начинающих кондитеров на самую креативную выпечку. Победители получат призы от спонсоров фестиваля. В течение всего праздника будет работать ярмарка изделий ручной работы. Все средства, собранные во время фестиваля, передадут на лечение онкобольных детей.Подробную информацию о программе фестиваля и возможности поучаствовать в нём можно узнать на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-121699988_12", -121699988, 12, 'ndE7M0lMLZkJctMlCB2nNhdaYBw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Через два с половиной года рентгенолог должен будет выплатить 60 тысяч рублей. В Белгородском районном суде вынесли обвинительный приговор врачу-рентгенологу местной ЦРБ. В июле 2014 года врач получил 3 тысячи рублей от призывника за снимок другого пациента с заболеванием, освобождающим от службы в армии. Уличить врача во взятке смогли во время оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», в котором участвовал обратившийся к врачу призывник.Обвиняемый в суде признал свою вину. Его приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 2,5 года и запретили занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения на один год. — Назначая подсудимому наказание, суд учёл характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а также его преклонный возраст, состояние здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, — пояснили в пресс-службе Белгородского районного суда. Злоумышленницы представились работницами Пенсионного фонда РФ. УМВД по Белгородской области разыскивает двух подозреваемых, которые похитили у жительницы Алексеевского района 75 тысяч рублей. Незнакомки представились работницами Пенсионного фонда и предложили обменять купюры. Доверчивая потерпевшая не заметила, как одна из злоумышленниц украла оставленные ею на столе деньги. После ухода «сотрудниц ПФР» она узнала о пропаже и обратилась в полицию. По факту кражи со значительным ущербом полицейские завели уголовное дело. Первой подозреваемой на вид около 55 лет, её рост — 160–165 сантиметров, у неё круглое лицо, среднее телосложение, на ней были брюки тёмного цвета и тёмная кофта. Вторая подозреваемая выглядит старше, её рост — около 175 сантиметров, у неё также среднее телосложение, короткие волосы, на ней было надето платье в полоску. В полиции составили фоторобот разыскиваемых. Узнавших злоумышленниц или пострадавших от их действий просят позвонить в ОВД по Алексеевскому району по телефонам 7 (47234) 34-41 или «02». Злоумышленнице грозит до шести лет тюрьмы. В Губкине полицейские задержали женщину, которую подозревают в краже, совершённой в крупном размере.По информации следствия, подозреваемая помогала пенсионерам убираться по дому и периодически приходила к ним. Во время одного из визитов она дождалась, когда пожилой мужчина начнёт смотреть телевизор, украла 500 тысяч рублей и драгоценности, которые принадлежали супруге потерпевшего. Полицейские задержали злоумышленницу в её доме. Она созналась в преступлении. За кражу в крупном размере ей грозит до шести лет тюрьмы. «Ростелеком» заключил государственный контракт на создание единой системы по управлению транспортом. В Белгородской области должна заработать система, которая позволит в режиме реального времени следить за общественным транспортом. Разработкой занимается белгородский филиал «Ростелекома», который обещает запустить программу до конца 2015 года.Жители области через мобильное приложение и сайт смогут смотреть расписание автобусов, их маршрут и стоимость проезда. Также на остановках планируется установить светодиодные табло, на которых будет показано примерное время прибытия автобусов, в том числе и междугородних, и троллейбусов.— Белгородцам будет доступна информация о трассах маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, плановом расписании движения транспортных средств, изменениях в работе общественного транспорта, фактическом движении транспортных средств обслуживающих маршруты, времени прибытия транспортных средств на остановочные пункты, — рассказал директор белгородского филиала «Ростелекома» Григорий Кузьменко. Казанцы в трёх партиях обыграли белгородских волейболистов и получили три очка в стартовом матче чемпионата России среди команд Суперлиги. Волейбольный клуб «Белогорье» проиграл стартовый матч чемпионата страны, уступив казанскому «Зениту» в трёх сетах (25:21, 29:27, 25:15).Во второй партии белгородцы могли переломить ход игры. В начале сета «львы» впервые за игру были впереди на три очка (8:11), а позже преимущество белгородцев и вовсе выросло до пяти — 10:15. К концу сета казанцы сократили отставание до минимума (22:23), а позже сравняли счёт, лишив белгородцев первого и единственного сетбола (24:24). Ещё немного и «Зенит» вышел вперёд, но реализовал в итоге только четвёртый сетбол — 29:27.В начале третьего сета силы соперников оказались равны, и к первому техническому тайм-ауту счёт составил 8:7 в пользу Казани. После игроки «Зенита» быстро ушли вперёд, а итоговый счёт в сете и вовсе стал разгромным для «Белогорья» — 25:15. Победа в трёх партиях и «Зенит-Казань» становится обладателем Суперкубка России, а также зарабатывает первых три очка в первом матче чемпионата страны среди мужских команд Суперлиги сезона 2015–2016.Самым результативным игроком матча стал игрок «Зенита» Вильфредо Леон. Он набрал 19 очков. Среди волейболистов ВК «Белогорья» лучшим стал Сергей Тетюхин, который заработал 11 очков.Суперкубок стал для «Зенита» первой официальной победой в новом сезоне. Напомним, что минувшим летом два предсезонных турнира — Кубок Победы и международный турнир памяти Вячеслава Платонова — выиграли волейболисты «Белогорья». Мужчина возвращался домой в Днепропетровск и вёз с собой деликатес без документов. Россельхознадзор по Белгородской области не разрешил гражданину Украины вывезти из России 45 килограммов красной икры. Нарушитель приехал из Хабаровска и возвращался домой в Днепропетровск. Его задержали в Нехотеевке пограничники и сотрудники Россельхознадзора по Белгородской области — в его спортивных сумках нашли банки с икрой без маркировки и документов, подтверждающих безопасность деликатеса. О желании администрации избавиться от электротранспорта заявил начальник департамента городского хозяйства Сергей Куликов. Вечером во вторник, 24 января, на сайте администрации Белгорода появилось сообщение с заголовком «В Белгороде не планируют продавать все троллейбусы».— Состояние троллейбусного хозяйства в городах ЦФО, в том числе в Белгороде, действительно оставляет желать лучшего. В троллейбусном парке Белгорода есть машины, которые не выходят на линии из‑за технической неисправности, а средств на их ремонт в настоящее время нет. Поэтому руководством белгородского муниципального транспортного предприятия прорабатывалась возможность реализации таких машин в количестве 10 штук в соседние города. С учётом того, что в Курске эксплуатируются троллейбусы той же марки, что и в Белгороде, рассматривается возможность продажи неисправных машин нашим соседям в целях дальнейшего ремонта или использования на запчасти. Никаких официальных контрактов на эту тему белгородское муниципальное транспортное предприятие с Курском не имеет, – говорится о официальном заявлении пресс-службы мэрии.Первыми о том, что власти Белгорода хотят отказаться от троллейбусов, сообщили на сайте курского Интернет-ТВ в 11:06 24 января. Примерно через час — в 12:34 — на сайте «БелПресса» появился комментарий начальника департамента городского хозяйства Сергея Куликова, в котором он заявил о продаже всех белгородских троллейбусов. — Действительно, мы продаём все 67 троллейбусов. У нас есть дорожная карта по выведению электротранспорта [из системы общественного транспорта]. Вы знаете, что у «Городского пассажирского транспорта» сейчас большие проблемы. А электротранспорт требует модернизации, контактная сеть полностью изношена.В 16:49 редакция «Фонаря» получила по электронной почте процитированный выше комментарий пресс-службы мэрии, который на сайте мэрии опубликовали в 17:35. На данный момент