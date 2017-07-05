​Министр культуры Владимир Мединский не приедет в Белгород на рассмотрение своей диссертации

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что не сможет участвовать в рассмотрении своей диссертации советом НИУ «БелГУ». Он пояснил, что в этот день будет в Китае на ежегодной встрече министров культуры стран БРИКС.
— Что касается диссертации, я направил сегодня письмо руководителю диссертационного совета, принес извинения за невозможность участвовать лично. Направлю туда, безусловно, своего представителя, который выступит с заявлением от моего имени, — цитирует «Интерфакс» слова министра.
Справка «Фонаря»
Напомним, что научную работу Мединского в Белгороде рассмотрит диссертационный совет НИУ «БелГУ». Ректор госуниверситета Олег Полухин рассказал, что заседание проведут в прямом эфире, так как тема вызывает интерес у СМИ.
Поводом для рассмотрения диссертации стала критика со стороны трёх учёных, которые проанализировали работу и требуют признать её ненаучной, а министра лишить учёной степени. Своё заявление весной они подали в Министерство образования и науки. Высшая аттестационная комиссия при министерстве поручала рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, а затем — МГУ имени Ломоносова. Московский университете плагиата в диссертации не нашёл. Теперь работу проанализируют в Белгороде.
Сам министр культуры до последнего времени не комментировал обвинения в свой адрес и только 4 июля опубликовал ответ в государственной «Российской газете». В своей статье Мединский пишет, что обвинения в «лженаучности» неприемлемы в научной парадигме XXI века: «поначалу не поверил. Думал, розыгрыш. Ну что за "лженаука" в XXI веке?». Помимо этого, он говорит о том, что в исторической науке вполне уместно рассмотрение мифов с точки зрения фактологии.
— Образ 28 панфиловцев, выкованный в сознании миллионов? Эта легенда стала материальной силой — страшнее и прекраснее любого факта любого реального боя. Не видеть в мифе факта — значит перестать быть историком, — считает министр культуры.