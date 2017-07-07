​В Белгороде диссертационный совет «БелГУ» рассмотрел научную работу Мединского. Цитата

В Белгороде в НИУ «БелГУ» прошло заседание диссертационной комиссии, которая рассматривала научную работу министра культуры РФ Владимира Мединского. Комиссия решила, что научная работа отвечает всем требованиям и не стала лишать министра культуры учёной степени. Всего голосовало 23 члена диссовета: из них 19 проголосовали за положительное заключение о работе и 3 воздержались от голосования.
— Претензии заявителей по поводу содержания диссертации не могут быть приняты, поскольку являются либо ошибочными, либо допускают различную трактовку в рамках научной дискуссии. [...] Заявление касается частных вопросов, а не суммы доводов в диссертации и производит впечатление целенаправленного внимания к деталям, на которых нужно построить обвинения в поверхностном характере работы и невежественности её автора. [...] Претензии по поводу общей бездоказательности и памфлетности диссертации не могут быть приняты, потому что представляют собой общий вывод. [...] Совет полагает, что отдельные элементы идеологической тенденциозности, в определённой степени присутствующие в диссертации в целом не подменяют собой научность. [...] На основании изложенного диссертационный совет решил признать необоснованными утверждения заявителей. Согласится с решением прошлого диссертационного совета о присуждении Мединскому Владимиру Ростиславовичу учёной степени доктора исторических наук, — говорится в заключении, которое приняла комиссия.
Во время обсуждения диссертации некоторые члены комиссии высказывались о её содержательности.
— Первое: о содержании диссертации... Диссертация Мединского, безусловно, решает крупную научную проблему. И конечно, как в любой работе, в ней, безусловно, могут быть определённые недостатки. Но если мы посмотрим и положим на весы достоинства работы и её недостатки, да? То недостатки этой работы улетят в облака. Достоинства, которые есть в этой работе — они однозначно свидетельствуют о глубокой научной фундаментальности автора, его глубокой аргументации и обоснованности выводов, которые есть в его диссертации, — считает член совета, профессор Воронежского государственного педагогического университета Владимир Фурсов.
Справка «Фонаря»
Поводом для рассмотрения диссертации стала критика со стороны трёх учёных, которые проанализировали работу и требуют признать её ненаучной, а министра лишить учёной степени. Своё заявление весной они подали в Министерство образования и науки. Высшая аттестационная комиссия при министерстве поручала рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, а затем — МГУ имени Ломоносова. Московский университете плагиата в диссертации не нашёл. Теперь работу проанализируют в Белгороде.
Сам министр культуры до последнего времени не комментировал обвинения в свой адрес, и только 4 июля опубликовал ответ в государственной «Российской газете». В своей статье Мединский пишет, что обвинения в «лженаучности» неприемлемы в научной парадигме XXI века: «поначалу не поверил. Думал, розыгрыш. Ну что за "лженаука" в XXI веке?». Помимо этого, он говорит о том, что в исторической науке вполне уместно рассмотрение мифов с точки зрения фактологии.
— Образ 28 панфиловцев, выкованный в сознании миллионов? Эта легенда стала материальной силой — страшнее и прекраснее любого факта любого реального боя. Не видеть в мифе факта — значит перестать быть историком, — считает министр культуры.