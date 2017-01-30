Умные светофоры. Как молодой учёный пытается уменьшить пробки в Белгороде

Сотрудники управления ветеринарии вместе с работниками Белгородского зоопарка начали вакцинацию птиц от птичьего гриппа. В региональном управлении ветеринарии рассказали о том, как борются с возможным появлением в регионе случаев птичьего гриппа и проводят вакцинацию птиц. Начальник управления Алексей Хмыров пояснил, что в Белгородском зоопарке вакцинация птиц пройдёт в несколько этапов. Первыми вакцину получат птицы семейства куриных, а затем уже водоплавающие. По его словам, птицу, которая пребывает из Воронежской и Ростовской областей, Краснодарского края, где были обнаружены очаги вируса, отслеживают на специальных пунктах. — В других областях Черноземья очагов птичьего гриппа пока не обнаружили. Животные, которые едут без документов, изымаются. Очень важно привить птиц сейчас, потому что к перелёту у них уже сформируется иммунитет. На белгородских предприятиях среднемесячная посадка птиц составила 51 миллион птиц — их не будут вакцинировать, а проведут профилактику. Важно отделить домашнюю птицу от уличной, чтобы предотвратить распространение инфекции среди птиц, — сказал Алексей Хмыров. Вакцинацию планируют провести в течение недели. Для этого ветеринары закупили 5 тысяч доз вакцины. Руководитель управления сказал, что привить свою птицу смогут и фермеры. *** После пресс-конференции сотрудники управления ветеринарии выехали в зоопарк, чтобы привить первых птиц. Первыми вакцинировали пару аистов, самца Эдгара и его подругу Патрисию, за ними вакцину от птичьего гриппа получили маленькая сова, пара беркутов и фазаны. Каждая доза вакцины набирается отдельно, на одну особь используют один шприц, чтобы избежать случайного заражения. Чтобы птица не могла навредить себе, испугавшись укола, ей держат голову и лапы и только потом внутримышечно вводят вакцину. Большинство пернатых в зоопарке ещё молоды, но есть и старые особи, их прививать не будут, потому что иммунитет старых обитателей зоопарка может не выдержать нагрузки даже ослабленного вируса. По словам заведующей секцией орнитологии Анны Константиновской, птицы должны прийти в себя после прививки и некоторое время будут пассивными. Директор зоопарка Николай Белов заявил, что прививки в любом случае — это стресс для животных, но они необходимы. — В понедельник мы планируем начать вакцинацию водоплавающих птиц, которые живут на пруду. Вакцинировать птиц в пруду необходимо потому, что они контактируют с прилетающими птицами, которые могут переносить вирус птичьего гриппа и другие заболевания, — рассказал журналистам Николай Белов. Анимационную картину «Один день в Белгороде» сделали студенты университета под руководством Маркуса Георга из Германии. В пятницу, 9 октября, пресс-служба Белгородского госуниверситета опубликовала фильм «Один день в Белгороде», который создали студенты факультета иностранных языков вместе с немецким режиссёром. Съёмочный проект запустили для языковой практики студентов. В мае 2015 года творческая группа фотографировала виды Белгорода, а потом ребята снимали студийную анимацию. Фильм сделан в технике stop-motion — он составлен из последовательно сделанных фотографий. — Техника фильма очень глупая, но мне нравится этот стиль, — объяснил режиссёр Маркус Георг.Фильм идёт на немецком языке с русскими субтитрами. На часть вопросов владыка ответит во время пасхальной пресс-конференции, а на некоторые вопросы запишут видеоответы. До 26 апреля любой житель Белгородской области может задать вопрос митрополиту Иоанну. В пресс-службе митрополии пояснили, что темы могут быть абсолютно любыми. Задать вопрос можно на официальном сайте Белгородской митрополии, в официальной группе митрополии во «ВКонтакте», по электронной почте beleparh@gmail.com, в инстаграме с хештегом #ВопросМитрополиту или лично принести письмо с вопросом в Спасо-Преображенский собор Белгорода.Владыка ответит на вопросы во время пасхальной пресс-конференции, которая состоится 26 апреля в 15:00 и будет транслироваться на официальном канале епархии на YouTube. Видеоверсия пресс-конференции будет доступна в записи, а на некоторые вопросы запишут отдельные видеоответы. Итоги работы белгородской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подвел секретарь Совета безопасности Олег Мантулин. Белгородский филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» признали лучшим в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Успехи компании отметил Олег Мантулин, секретарь регионального Совета безопасности. — В ходе Всероссийской тренировки по гражданской обороне, прошедшей под руководством Правительства РФ с 4 по 7 октября, «Белгородэнерго» обеспечило чёткое выполнение мероприятий по переводу гражданской обороны в установленные степени готовности, полноте и своевременности докладов, подготовке предложений руководителю гражданской обороны области, — пояснили в пресс-службе «Белгордэнерго». В компании отмечают, что у них все работники полностью обеспечены коллективными и индивидуальными средствами защиты, а в ноябре этого года мобильные бригады эффективно устраняли аварии на объектах электроснабжения региона, за что были отмечены благодарственными письмами. Победителями конкурса «Студент года-2015» стали восемь белгородцев. Первый областной конкурс «Студент года-2015» организовали белгородские активисты Российского союза молодёжи. Участники на заочном этапе предоставляли свои заявки, а потом выполняли специальные задания организаторов. В пятницу, 23 октября, в Центре молодёжных инициатив, назвали победителей конкурса. Семёнова заняла первое место в номинации «Интеллект года». Михаил Гонта и Аделина Зарубина — спортсмены года. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев победил в номинации «Журналист года». «Открытием года» признали Анну Васильеву, а «Творческой личностью» — Алину Антонову. Звание «Доброволец года» досталось Татьяне Дородновой. Обладателем награды в номинации «На передовой» стала Анна Субочева. Главный приз — Гран-при «Студента года-2015» — получила студентка Белгородского госуниверситета Екатерина Лысых. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-100575493_308", -100575493, 308, 'CPQcGsE_1E6r-3kBkDVakUb1dw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Все победители регионального этапа получили право подать заявки на всероссийский этап конкурса «Студент года», по итогам которого в финал отберут по 40 человек в каждой номинации со всей России.С видеовизитками финалистов конкурса можно познакомиться здесь. Россельхозбанк и «Дженсер» представят российско-японские автомобили эконом-класса в Алексеевке, Бирюче и Новом Осколе. В воскресенье, 12 июня, состоится автопробег, посвящённый празднованию Дня России. Его организуют белгородский филиал Россельхозбанка и компания «Дженсер». На центральных площадях Алексеевки, Бирюча и Нового Оскола будут разыгрывать призы и проводить тест-драйв автомобилей. Организаторы пробега представят жителям районов автомобили эконом-класса российско-японского производства, а сотрудники банка на месте проведут консультации по условиям автокредитования. — Наше предложение несомненно заинтересует владельцев личных подсобных хозяйств, которым нужен недорогой, но надёжный автомобиль. Именно малые формы хозяйствования в настоящее время остаются главным фактором сохранения и устойчивого развития села, и наша задача — поддержать экономически активных селян в их стремлении к наращиванию экономического потенциала и улучшению благосостояния личных подсобных хозяйств, — пояснила заместитель директора Белгородского филиала Россельхозбанка Наталья Мартынюк. Команда автопробега прибудет в 10:00 в Алексеевку, в 12:00 — в Бирюч, а в 14:00 — в Новый Оскол.Партнёрский проект В полицию обратился 42-летний владелец взломанной «Газели». Губкинские полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в краже навигатора и радара из автомобиля. С заявлением о краже в дежурную часть обратился владелец «Газели», из которой пропала электроника. По версии следствия, ранее судимый 21-летний местный житель ночью взломал замок водительской двери и похитил содержимое салона. — При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника. Подозреваемого задержали по месту жительства. Там же был обнаружен похищенный навигатор. В настоящее время ведутся поиски остального похищенного из машины имущества — радар-детектора, — пояснили пресс-службе областного УМВД. За кражу молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы. Корреспондент «Фонаря» вместе с экологом и активистом организации «Зелёный фронт» побывали в окрестностях «Завода премиксов № 1» в Шебекине, чтобы выяснить, повлияли ли отходы предприятия на экологическую обстановку в городе и окрестностях. — Люди часто преувеличивают, поэтому лучше съездить самим и посмотреть, что там происходит, — говорит Кирилл Болгов, эколог. Он — представитель экологической организации «Зелёный фронт». На правах общественного активиста Кирилл ездит по области и фиксирует экологические нарушения: несанкционированные свалки, залитые поля или просто закопанные в землю отходы. — Наша задача действовать в рамках правового поля. Мы не любим паникёров и истериков, которые кричат об экологической катастрофе, когда нас зовут. Мы приезжаем на место, фиксируем и если что-то находим, то пишем жалобы. В последнее время это начинает работать. Поэтому и в Шебекино я сам хочу съездить, посмотреть, что там на самом деле происходит. Мы едем по трассе «Шебекино–Белгород», чтобы проверить новое видео, которое выложили в сеть шебекинцы. Авторы ролика засняли некую белую жидкость, которая якобы течёт с завода премиксов № 1. Создатели видео опасаются, что эта жидкость может попасть в природную зону, где бьют родники. После публикации видеоролика местное отделение КПРФ предложило шебекинцам провести митинг, посвящённый экологической безопасности. — На фоне выборов всегда сложно работать. Политики ищут темы, на которых они могут заработать себе очки. Поэтому ситуация с заводом сейчас кажется
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Умные светофоры. Как молодой учёный пытается уменьшить пробки в Белгороде

Анастасия Шевцова — один из претендентов на грант по программе «УМНИК». Девушка предлагает усовершенствовать работу светофоров, чтобы они подстраивались под автомобильный поток. Финалист «УМНИКа» рассказала, как её бизнес-проект поможет автомобилистам и пешеходам, и объяснила, зачем «детектор транспорта» нужно покупать районным администрациям.

В Белгороде провели очередной отбор по программе «УМНИК». По факту, это конкурс, в котором молодые учёные показывают экспертам свои бизнес-проекты и, в случае успеха, получают гранты на реализацию своего высокотехнологичного бизнеса. В этом году региональная часть конкурса проходила в бизнес-пространстве «Контакт». Всего белгородцы подали 153 заявки, в финал допустили 73 проекта, из которых гранты по 500 тысяч рублей получат авторы 11 лучших. Пока результаты «УМНИКа-2016» ещё не известны, мы пообщались с одним из финалистов конкурса — Анастасией Шевцовой, которая предложила экспертам проект, который может улучшить транспортную ситуацию в Белгороде.

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Анастасия Шевцова три года преподаёт в БГТУ имени Шухова на кафедре эксплуатации и организации движения автотранспорта. Молодой преподаватель на «УМНИКе» защищала проект, в котором предложила изменить работу светофоров в Белгороде, чтобы положительно повлиять на транспортную ситуацию в городе. Анастасия сразу огорчила, заверив что от пробок в областном центре никак не избавиться, но можно «докрутить» местные светофоры так, чтобы они подстраивались под автомобильный поток. А вот как это сделать — уже отдельная бизнес-задача.

— Мы должны понимать, что в Белгороде без радикальных мер нельзя избавиться от пробок в час пик. Можно, конечно, как в Гонконге построить многоуровневую развязку и разделить потоки машин, чтобы они не встречались. Но в наших городах при стеснённых условиях никто не будет строить масштабную развязку где-нибудь в центре города. Да и денег на это нет. Зато есть светофоры.

— Светофоры стоят уже очень давно, разве можно из них что-то ещё выжать?

— Их необходимо правильно настроить, чтобы они пропускали максимально возможное количество машин. Как работает светофор сейчас? Тут будет немного теории, потому что всё, что касается дорог и машин на них, давно изучено и переизучено, остаётся только использовать эти знания. В общем, давайте представим себе одностороннюю дорогу шириной три метра. Учитывая исследования, мы знаем, что в час по этой дороге может проехать 3,6 тысячи машин. Это грубо, потому что там есть куча факторов, которые влияют на итоговое число. И машины, о которых мы говорим, это не какие-то определённые, а все одинаковые — легковые (не джипы и автобусы). Как только у нас появляется какое-то устройство, которое затрудняет движение, а светофор именно это и делает, то пропускная способность дороги уменьшается вдвое. То есть на нашей воображаемой дороге со светофором сможет проехать уже 1,8 тысячи машин в час.

Фото Антона Вергуна

— Неужели в Белгороде можно так сильно загрузить дорогу?

— Я как-то ехала, и на въезде в город висел плакат, мол «Каждый четвёртый житель области имеет свою машину». А это, ведь, моя тема. Захотела проверить. Нашла научную статью, в которой исследовали регионы России. У нас на тысячу жителей выходило около 280 машин. Так что да — это правда.

— Воображаемая дорога...

— Вы помните, что по научным исследованиям по нашей односторонней дороге шириной три метра может проехать 1,8 тысячи машин за час. Я и начала исследовать это число. У меня возникло предположение, что в разных районах города поток машин может сильно отличаться. И смысл моего исследования в том, чтобы понять, как меняется состав автомобильного потока и влияет ли это на тот максимум [1,8 тысяч машин в час], который может проехать по нашей воображаемой дороге. Исследования не конкретизируют, какой именно автомобиль едет по дороге. Там опираются на усредненный автомобиль — легковушку с зафиксированными габаритами. А по факту в городе можно встретить и Daewoo Matiz, и какой-нибудь Range Rover. Согласитесь, что поток из внедорожников будет гораздо длиннее, чем поток малолитражек, а значит и времени, чтобы проехать светофор им надо больше.

— Согласен.

— К этому я и пришла: сам состав транспортного потока должен влиять на работу светофора, а не примерные стандарты. Потому что сейчас светофор работает циклами. У него есть несколько режимов работы, которые меняются каждый час, при этом не важно какая реальная обстановка на дороге. В своём исследовании я разделила Белгород на девять районов, которые отличаются автомобильными потоками. Выяснилось, что машины, которые едут по Богданке отличают от, например, машин в центре города. И это должно влиять на пропускной цикл светофора, чтобы при необходимости мы могли какому-то светофору добавить лишних две секунды зелёного света, но для этого надо знать, где их можно забрать. Кажется, что две секунды ничего не решат, но в час это уже минут пять дополнительного зелёного света.

— Как вы собираетесь понять, какие именно машины едут в потоке?

— Есть такое устройство «детектор транспорта». Несколько таких у нас есть на кафедре в университете. Сейчас в тестовом режиме мы ставим его на некоторые улицы города и тестируем. Но этот детектор, скажем так, примитивный. Он выделяет в потоке шесть категорий машин: легковушки, автобусы, грузовые... и так далее. Он не делит эти машины по габаритам. Понятно, что нам не надо знать конкретную марку и модель машины, но вы должны понимать, что только легковые автомобили по габаритам делятся ещё на шесть классификаций. Я хочу заставить этот прибор точно различать машины по габаритам. Для этого уже программу написала.

Фото Владимира Корнева

— Ну есть у вас такой прибор, а дальше что?

— Все городские светофоры связаны с центральным управляющим пунктом. Они работают сами по себе, но в ЦУПе можно их мониторить: там есть большая карта, где видно в каком режиме работают светофоры и всё ли с ними в порядке. Мы хотим, чтобы все данные с нашего усовершенствованного в будущем «детектора транспорта» передавались в ЦУП, где тоже будет установлена моя программа, которая будет менять режим светофоров по ситуации.

Я буду знать сколько и каких машин у меня стоит перед светофором. Я буду знать это в воскресенье, в понедельник и так далее — появится статистика. Мы будем знать, что такого-то числа, во вторник в 15:00 у нас на протяжении месяца была такая ситуация с транспортным потоком. В будущем можно будет просто выставлять жёсткие режимы на светофорах, ориентируясь на собранную статистику. При этом мы будем учитывать праздники (31 декабря, например), а в будущем и сезонность (зима, лето). Если мы видим, что ситуация на дороге изменилась, то мы просто заново выставляем детекторы, которые обновляют статистику.

— А в чём бизнес-модель этого проекта? «УМНИК» — это же про предпринимательство?

— Если грубо, то я беру детектор, прошиваю его своей программой и продаю муниципалитетам, например. Понятно, что не я придумала этот детектор, но сейчас это скорее прибор для научных исследований. А с моей программой он становится прикладным и полезным для городской администрации. К тому же, их не надо закупать много. Чтобы исследовать транспортный поток и его загруженность, достаточно двух детекторов, которые надо поставить в начале улицы и в конце. Дальше — просто накапливать статистику и исследовать остальные улицы. Поэтому сейчас я и участвую в «УМНИКЕ»: на грант мы проведём свои исследования с прошитым детектором и той информацией, которую он нам даёт.

— От пробок точно нельзя избавиться?

— Светофоры и знаки дорожного движения могут улучшить транспортную ситуацию на 20-25 процентов максимум. Вопрос в том, как этого добиться.

Дмитрий Голуцкий

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