Пресс-служба пограничного управления напоминает о правилах перевоза грузов через государственную границу и ответственности за нарушение закона. По информации пресс-службы пограничного управления, в пограничной зоне возле Журавлёвки задержали гражданина России, который пытался перевезти через границу 1 тонну мяса. Груз передали компетентным органам, сейчас проводится проверка. Кроме этого случая, в конце сентября пограничники в Грайворонском районе задержали «МАН», в багажнике которого оказалось около 8 кубометров турецкого трикотажа, привезённых из Украины. Фото пресс-службы пограничного управления по Белгородской области— Руководство управления призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов и товаров через государственную границу. Нарушение законодательства РФ в сфере государственной границы влечёт за собой ответственность, — напоминают в пресс-службе ведомства.
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​В Белгороде рассмотрят диссертацию министра культуры РФ

Научную работу проверят в НИУ «БелГУ».

Белгородский госуниверситет рассмотрит диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского. По решению Президиума Высшей аттестационной комиссии научную работу проверит диссертационный совет НИУ «БелГУ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационной политики Минобрнауки Андрея Емельянова.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Напомним, что в 2016 году в Минобрнауки России обратился Иван Бабицкий, участник сообщества «Диссернет». Мужчина утверждал, что диссертация Мединского о «Проблемах объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» «не имеет научной ценности». Высшая аттестационная комиссия при министерстве поручала рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, а затем — МГУ имени Ломоносова. Московский университете плагиата в диссертации не нашёл.

Дмитрий Голуцкий

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#наука #НИУ БелГУ
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