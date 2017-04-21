​В Белгороде рассмотрят диссертацию министра культуры РФ

Белгородский госуниверситет рассмотрит диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского. По решению Президиума Высшей аттестационной комиссии научную работу проверит диссертационный совет НИУ «БелГУ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационной политики Минобрнауки Андрея Емельянова.
Напомним, что в 2016 году в Минобрнауки России обратился Иван Бабицкий, участник сообщества «Диссернет». Мужчина утверждал, что диссертация Мединского о «Проблемах объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» «не имеет научной ценности». Высшая аттестационная комиссия при министерстве поручала рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, а затем — МГУ имени Ломоносова. Московский университете плагиата в диссертации не нашёл.