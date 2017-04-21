​В Белгороде рассмотрят диссертацию министра культуры РФ

Пресс-служба пограничного управления напоминает о правилах перевоза грузов через государственную границу и ответственности за нарушение закона. По информации пресс-службы пограничного управления, в пограничной зоне возле Журавлёвки задержали гражданина России, который пытался перевезти через границу 1 тонну мяса. Груз передали компетентным органам, сейчас проводится проверка. Кроме этого случая, в конце сентября пограничники в Грайворонском районе задержали «МАН», в багажнике которого оказалось около 8 кубометров турецкого трикотажа, привезённых из Украины. Фото пресс-службы пограничного управления по Белгородской области— Руководство управления призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов и товаров через государственную границу. Нарушение законодательства РФ в сфере государственной границы влечёт за собой ответственность, — напоминают в пресс-службе ведомства.