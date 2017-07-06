​День семьи белгородским девушкам предлагают отметить в свадебном платье

В Белгороде, в субботу, 8 июля горожан приглашают на несколько площадок отметить День семьи, любви и верности. Основная развлекательная программа начнётся в 16:00 на «Белгородском арбате» (улица 50-летия Белгородской области — прим. ред.).
На улице будет работать несколько зон: организаторы проведут спортивные эстафеты и мастер-классы для детей, со зрителями будут играть аниматоры, а также выступит цирковая студия. Помимо этого, будет работать фотовыставка и выставка свадебных салонов. В 17:00 начнётся детский спектакль «Мойдодыр», который покажут актёры театра «Новая сцена». В 18:00 начнётся «Белая вечеринка», на которую организаторы приглашают девушек в свадебном платье.
— В рамках «Белой вечерники» состоятся конкурсы и дискотека. Кроме того, организаторы приглашают белгородок прийти в свадебных платьях и участвовать в беспроигрышной лотерее, главными призами которой станут профессиональные фотосессии, — пояснили в городской администрации.
Также в 16:00 праздник начнут отмечать в парке Победы и Центральном парке Белгорода. Там со своей программой выступят городские музыкальные коллективы.