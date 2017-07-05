​В Белгороде суд оправдал бывшего главу антикоррупционного отдела УМВД, которого обвиняли во взятке

В Белгороде Октябрьский районный суд оправдал бывшего главу УЭБиПК регионального УМВД Сергея Бутяйкина за отсутствием события преступления, сообщает «Go31». Теперь мужчина имеет право на реабилитацию и компенсацию за незаконное уголовное преследование. Решение не вступило в законную силу и стороны могут его обжаловать.
Напомним, что главного белгородского борца с коррупцией обвиняли в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса — незаконном предпринимательстве и взяточничестве. Прокуратура просила для Бутяйкина 10 лет колонии и штраф 500 миллионов рублей. Обвинение считало, что глава УЭБиПК участвовал в создании двух фирм в Белгороде и вымогал взятку у акционера «Орелсоцбанка» Алексея Фомченкова. Деньги, по версии обвинения, он планировал потратить на развитие бизнеса. Бутейкин свою вину не признавал и заявлял о заказном характере дела.
— Трёхлетнее расследование уголовного дела уже доказательство моей невиновности. Преступления я не совершал. За уголовным делом стоит лицо высокого ранга, которое обладает административным ресурсом на высоком уровне в противовес установленным законам... В случае осуждения подчинённых всегда увольняется его начальник, — намекнул Бутяйкин на возможное увольнение своего непосредственного начальника Виктора Пестерева. — Пишет «Go31».