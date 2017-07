​В Белгороде суд оправдал бывшего главу антикоррупционного отдела УМВД, которого обвиняли во взятке

Уникальный концерт должен состояться в марте в Губкине в рамках международного фестиваля «Борислав Струлёв и друзья». В Белгородской государственной филармонии анонсировали программу пятого международного музыкального фестиваля «Борислав Струлёв и друзья». Концерты будут проходит с 27 февраля по 7 марта. В рамках фестиваля Борислав Струлёв планирует сыграть на виолончели в шахте комбината «КМАруда» в Губкине на глубине 300 метров. На концерт пригласили экспертов Книги рекордов России. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии. Концерт будет закрытым - для горняков и регистрации рекорда, билеты на него продаваться не будут. На сегодняшний день известна программа фестиваля, все остальные концерты которого пройдут в филармонии. В списке участников солист Мариинского театра и Метрополитен-оперы, лауреат премии «Грэмми», обладатель звания «Лучший бас мира» Ильдар Абдразаков, скрипачи из США Альберт и Александр Марковы, аккордеонист из Венгрии Орос Золтан, пианист Тиан Джиан (Китай), дирижёр Хосе Луис Гомес (Испания), ансамбль «Янушка» (Австрия-Словения), Виталий Кись (гитара, Россия), Анна Боровик (скрипка, Россия), Алевтина Полякова (вокал, тромбон, Россия), джазовый пианист Eldar (США), а также камерный оркестр MEZZO МUSIC под руководством Натальи Боровик. Гражданским активистам расскажут, как работает «пакет Яровой», и что надо знать при организации митинга. В Белгороде проведут семинар для гражданских активистов, на котором расскажут о проведении и организации митингов, а также объяснят, как работает «пакет Яровой». Перед участниками выступит председатель федерального профкома независимого студенческого профсоюза «Дискурс» Анастасия Байбикова, IT-специалист Игорь Цевменко, юрист и эксперт по свободе собраний Московской хельсинкской группы, координатор правовых и исследовательских программ Дома прав человека Наталья Звягина.Бесплатный семинар пройдёт в среду, 12 апреля. Сначала его планировали провести в студии «К34» (улица Победы 83б, ТЦ «Лента» — прим. ред.). Однако, позже организаторы перенесли место проведения семинара на улицу Крупскую, 42а. Начало в 18:00. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?144"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-144664766_14", -144664766, 14, 'AeHRNKU9Y02owDF6UUYM214GVrc', {width: 550})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Предприниматель и активист проекта ОНФ «За честные закупки» Игорь Гладков обратился с просьбой проверить порядок предоставления земли для стройки и получил ответы из двух ведомств. Почему возникли сомнения в законности строительства кафе «Оранжевый остров»?Киоски «Оранжевый остров» строит АО «Белгородский хладокомбинат». Изначально горожан, в том числе и в социальных сетях, возмущал выбор мест для строительства киосков, например, рядом с аллеей на Свято-Троицком бульваре и напротив музыкального колледжа имени Дегтярёва на Гражданском проспекте. Позднее сын вдалельца «Белгородского хладокомбината» Георгия Бузиашвили — Давид Бузиашвили — занял пост начальника департамента экономического развития администрации Белгорода. В своём заявлении в областную прокуратуру и УФАС предприниматель и активист проекта ОНФ «За честные закупки» Игорь Гладков просит ведомство прояснить, нет ли в этой ситуации конфликта интересов. На областном родительском собрании решили создать родительские советы, которые будут заниматься профилактикой ДТП с участием детей. В пятницу, 23 сентября, в Белгородской области в шести авариях травмировались шесть человек, в том числе двое детей. В Белгороде на проспекте Ватутина молодой водитель на «Мазде» «догнал» БМВ-Х3, за рулём которого была совершеннолетняя девушка. Вместе с мужчиной в машине был двухлетний ребёнок в детском автокресле, который получил травмы. Его отвезли в травмпункт детской областной больницы, а после оказания помощи отпустили домой. В Беломестном Белгородского района 20-летний водитель на Honda Accord сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Родители ребёнка сами привезли её в больницу. После помощи медиков пострадавшую забрали домой. К слову, в этот же день прошло областное родительское собрание, на котором обсудили профилактику аварий с участием детей. По информации пресс-службы УГИБДД по Белгородской области, первый заместитель начальника регионального департамента образования Ольга Медведева поручила создать во всех районах территориальные координационные советы родителей, которые будет заниматься профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. Ведомство сообщает, что такие советы появятся в Белгородской области уже в ближайшее время. Активисты общественной организации проанализировали 400 тендеров на сайте госзакупок, чтобы выяснить как регионы расходуют бюджетные деньги. Эксперты ОНФ проанализировали 400 тендеров на строительство дорог в 69 регионах России. По словам члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Александра Васильева, экономия при заключении контрактов составила 650 миллионов рублей, то есть четыре процента. За редким исключением максимальная стоимость контракта либо не снижается совсем, либо снижается на 0,5–1 процент, что говорит об отсутствии конкурентной борьбы. При этом в нескольких регионах зафиксировано сильное снижение начальной стоимости контрактов — от 20 до 40 процентов. Подобные случаи выявлены в Волгограде, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Орске, Великом Новгороде, Пскове, Иркутске, Красноярске, Томске, Тюмени, Владимире, Ярославле и Белгороде.— Регионы иногда слишком сильно занижают цену контракта, вплоть до 40 процентов. Но, согласно действующим нормативам, при ремонте дорог возможно сэкономить 10–20 процентов за счёт использования современных технологий. При слишком же большом снижении цены может пострадать качество дорожного строительства, поскольку в этом случае явно будут нарушены технологии или использованы менее качественные материалы, — заявил Александр Васильев.Эксперты ОНФ также отмечают, что одна из причин нерациональных трат на строительство дорог — устаревшие СНИПы и ГОСТЫ, многие из которых были сформированы в 70-х годах прошлого века. На дебютной встрече обсудят притчу французской писательницы Анны Гавальды «35 кило надежды». В пятницу, 22 января, в 18:00 активисты молодёжной организации «Новое поколение» проведут открытое обсуждение книги «35 кило надежды» французской писательницы Анны Гавальды.Женщина стала известна благодаря роману «Я её любил. Я его любила». Притчу «35 кило надежды» она написала в начале своей карьеры. Это история 13-летнего мальчика, который ищет ответы на жизненные вопросы. Некоторые отмечают схожесть книги с повестью Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».— Мы хотим собрать книголюбов в одном месте. Для начала обсудим маленькую, но очень интересную книгу «35 кило надежды». Также на встречу можно принести свои прочитанные книги, чтобы на ярмарке обменяться ими с другими участниками, — рассказывает Елена Мартыненко, организатор вечера.Встреча пройдет в бизнес-пространстве «Контакт» на улице Королёва, 2а. Организаторы просят участников заранее познакомиться с притчей Анны Гавальды. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-111957744_3", -111957744, 3, '0FCKz1LQPOK_3wF5z0oQg9Kj7Q', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Пётр Мирошин разводит страусов в селе Бобрава Ракитянского района. В утреннем выпуске программы «Доброе утро» на Первом канале показали сюжет про страусиную ферму в Белгородской области. Владелец фермы Пётр Мирошин — один из участников спецпроекта «Сделано на Белгородчине». — Страусы не боятся ни снега, ни холода, ведь разница температур в Африке — 50 градусов! Ночью 0, +1, а днём — уже +50 градусов. Но они боятся гололёда — если страус сломает ногу, его отправляют на бойню. Кроме этого, им больше ничего не страшно, — рассказывал «Фонарю» Пётр Мирошин. Напомним, «Сделано на Белгородчине» — это специальный проект, созданный редакцией «Фонаря» вместе с Белгородским филиалом Россельхозбанка. Проект посвящён белгородским предпринимателям, которые занимаются агробизнесом и производят натуральные продукты. Например, вы можете прочитать о том, как в Шебекинском районе производят мёд или где фермеры делают сыр. Партнёрский проект По задумке организаторов проекта, деревья должны вырасти до 75 метров в высоту. В Белгородской области отчитались о завершении проектов по высаживанию двух геоглифов — к 75-летию Прохоровского танкого сражения и 100-летию региона. Геоглиф «75 лет Прохоровского танкового сражения» разместили на девяти гектарах земли из 18 тысяч саженцев сосны. В их посадке поучаствовали 300 человек. Сейчас продолжают расти почти 78 процентов посаженных деревьев (около 14 тысяч деревьев — прим. ред.).Фото forest.ruДля создания второго геоглифа использовали 25 тысяч саженцев дуба и 10 тысяч сосен. Его посадили осенью 2015 года. За год прижилось около 75 процентов деревьев. Надпись «100 лет Белгородской области» появится возле села Покрово-Михайловка Новоосколького района на площади 15 гектаров. Надгробия для повреждения злоумышленники выбирали случайно. Городской портал вшебекино.рф сообщил о происшествии на городском кладбище — неизвестные там повредили и сломали несколько памятников. Фото вшебекино.рф — На кладбище я встретил людей, которые восстановили памятники своим покойным родным. Одни мне рассказали, что у них сам памятник не тронули, а вот вазу из красного гранита сбили и забрали. Другие объяснили, что выправили памятник, вандалы разбить его не смогли, но сильно наклонили, — рассказывает Анатолий Поздняков. По словам автора, судя по характеру повреждений, все повреждённые надгробия были выбраны злоумышленниками для слома случайно. Обвиняемый проведёт 12 лет в колонии строгого режима. В Белгороде вступил в законную силу приговор в отношении 54-ле