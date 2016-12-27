​В Яковлевском районе суд оштрафовал фермера за продажу поддельных сумок Chanel

В Яковлевском районе суд признал виновным фермера, который продавал в своём магазине поддельную продукцию Chanel. Осуждённый является главой фермерского хозяйства. С целью реализации он приобрёл четыре женских кошелька и шесть женских сумок маркированных брендом Chanel, которые выставил на продажу в своём магазине. Продукцию изъяли полицейские.
— Согласно заключению эксперта, представленная на экспертизу продукция (четыре женских кошелька и шесть женских сумок, маркированных зарегистрированным товарным знаком Chanel) имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, содержит незаконное воспроизведение товарного знака. Таким образом, уполномоченному представителю правообладателя на территории РФ причинен ущерб на сумму 1 миллион 13 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Мировой судья Яковлевского района оштрафовал фермера на 50 тысяч рублей.