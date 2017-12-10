Белгородских предпринимателей предупреждают о мошенниках

Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области сообщает о новом виде мошенничества, с которым столкнулись белгородские предприниматели. В магазины с «инспекцией» приходили неизвестные, которые представлялись членами общественных организаций потребителей или сотрудниками отдела защиты прав потребителей. Они якобы находили нарушения на информационных стендах «Уголок потребителя» и предлагали купить для него правильно оформленные документы. Если предприниматель отказывался, ему грозили многочисленными проверками, убеждая, что предприятие исключат из «списка проверок» после того, как предприниматель купит пакет литературы.



Пресс-служба разъясняет, что по закону сотрудники отдела защиты прав потребителя обязаны только зафиксировать нарушения, отправлять сообщения о них для дальнейшей проверки и только потом, в случае подтверждения нарушений, принимать необходимые меры.

— При осуществлении общественного контроля общественные объединения потребителей не вправе требовать представление документов или выполнения действий, обязанность представления или выполнения которых по требованию потребителя не установлена законом... В случае обращения к вам неизвестных лиц, просите предъявить служебное удостоверение, а при возникновении подобных ситуаций, обращайтесь в правоохранительные органы, — рекомендует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.