​Работники Стойленского ГОКа поехали на международный форум «Форсаж-2017»

Двое сотрудников Стойленского ГОКа представят комбинат на международном форуме «Форсаж-2017», который пройдёт с 9 по 15 июля в Калужской области. Инженер цеха автоматизации и метрологии Виталий Ходотаев и старший оператор ЭВМ энергетического управления Инна Долженко победили в программе «Лучший молодой специалист-2016».
Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж» — это площадка, где молодые представители атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса и промышленности смогут получить новые знания, защитить собственные проекты и пообщаться друг с другом. Своим опытом с делегатами поделятся ведущие эксперты, учёные и топ-менеджеры российских и зарубежных организаций. В 2017 году основную тему форума организаторы сформулировали так — моделирование картины будущего на горизонте 2035 года и определение своего места в нём.