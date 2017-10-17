На СГОКе начали осеннее благоутройство территории*

На Стойленском ГОКе начали осеннее благоустройство территории. На дробильно-сортировочном участке, в рудоуправлении и автотранспортном цехе обрезали сухие стволы и ветки деревьев, а также оформили их кроны. Скоро деревья обработают и на фабричной площадке комбината.

В начале октября на СГОКе проверили деревья, которые высаживались на границе санитарно-защитной зоны и заменили не прижившиеся саженцы. Многие цеха Стойленского ГОКа сами высаживают деревья на своих территориях. В этом году работники ремонтного комплекса высадили около 100 саженцев туи, можжевельника, кавказской сосны и даже грецкого ореха.

С начала 2017 года Стойленским ГОКом потратил больше 83 миллионов рублей на защиту природы и экологические проекты. Экологическая программа запланирована до 2020 года.