​В Старом Осколе для работников СГОКа провели первый турнир по большому теннису

В Старом Осколе Стойленский ГОК провёл для своих сотрудников первый турнир по большому теннису. Спортсмены-любители играли между собой по упрощённым правилам, а игры состояли из одного сета.
Среди мужчин победил начальник отдела технического обеспечения цеха железнодорожного транспорта Анатолий Корякин. Среди женщин лучшей стала специалист кадровой службы Елена Ермолович.
— Каждый год на предприятии проходит под знаменем спорта и здоровья. И этот турнир — не исключение. Мы надеемся, что он станет ежегодным, ведь хорошие традиции должны продолжаться, и в следующем году в турнире будет еще больше участников. Подобные мероприятия помогают наладить внутрикорпоративные связи, сплотить коллектив, — комментирует Роман Великанский, директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа.
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