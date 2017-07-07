​Для работников СГОКа провели соревнование, в котором они сплавлялись по реке и показывали творческие номера

На Стойленском ГОКе прошёл полуфинал конкурса для молодых работников комбината «Молодой лидер-2017». Соревнования проходили в Липецкой области не реке Воргол. 16 участников, которые прошли отборочный этап, разделили на две команды. Команды соревновались между собой в ориентировании на местности, сплаве на плотах, скалолазании и показывали свои таланты в творческих выступлениях. Оценивали конкурсантов работники комбината и профессиональные альпинисты.
В финал, который пройдёт в августе, попали восемь человек. Это — слесарь ремонтного комплекса Сергей Матвейчук, инженер исполнительной дирекции Светлана Бернгардт, лаборант лаборатории охраны окружающей среды Валентин Иванов, бункеровщик фабрики окомкования Елена Завалишина, механик ремонтного комплекса Евгений Поляков, электрик участка цеха автоматизации и метрологии Алексей Шатохин, электрик рудоуправления Герман Польщиков и бригадир цеха железнодорожного транспорта Михаил Чапковский.
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