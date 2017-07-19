​Спортсмены Стойленского ГОКа выиграли бронзу в корпоративной спартакиаде ко Дню металлурга

В Липецке прошла спартакиада посвященная Дню металлурга, в которой приняли участие сборная спортсменов Стойленского ГОКа. Стойленцы заняли первое место в соревнованиях по волейболу и второе место в футболе. В итоговом зачёте спартакиады команда Стойленского ГОКа получила третье место.
В одиночных состязаниях работники Стойленского ГОКа тоже показали высокие результаты. Эдуард Тюлев, сделав 40 подъёмов гири, и Сергей Иванов, пробежав 100 метров за 11,6 секунды, стали призёрами спартакиады.
Впервые спартакиада Группы НЛМК состоялась в 2015 году с участием Стойленского ГОКа и Новолипецкого металлургического комбината. В 2016 году к играм присоединились представители Урала, Алтай-Кокса, Стойленского ГОКа, Стагдока, НЛМК-Калуги. В этом году новым участником стала компания «Доломит» из Данкова.
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