​В Белгороде мужчина порезал себе вены во время судебного заседания [видео]

В Белгороде подсудимый в знак протеста порезал себе вены во время оглашения судебного приговора. Октябрьский районный суд признал мужчину виновным в создании финансовой пирамиды и приговорил его к восьми годам колонии.
В время оглашения приговора, мужчина был в клетке для подсудимых. Когда судья огласила приговор, он достал острый предмет и начал резать вены на руках. Стоящие рядом полицейские не смогли сразу остановить подсудимого и им пришлось открывать клетку, чтобы войти. Момент инцидента можно наблюдать с седьмой минуты на видео.
Жена мужчины рассказала журналисту Go31, что таким образом её муж выразил протест против «перекрученного по сути обвинения и якобы доказательств этого, а также произвола и давления с целью получить любой ценой признания обвиняемых». Женщина добавила, что её муж и ещё один осуждённый по делу будут обжаловать приговор.