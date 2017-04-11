В Белгороде суд рассмотрит дело в отношении завода «Цитробел»

Управление экологической безопасности и надзора за исполнением объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области и региональное управление Росприроднадзора подали в суд протоколы о несоблюдении заводом лимонной кислоты «Цитробел» экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Предприятию грозит до 250 тысяч рублей штрафа или приостановление деятельности на срок до 90 дней.
Судебное заседаний пройдёт в среду, 12 апреля, в Октябрьском районном суде. Оно начнётся в 9:30.
Напомним, что директор завода Евгений Мачинский считает, что «Цитробел» не допустил нарушения режимов очистки, а вонь в Белгороде появилась из-за «неуправляемых природных процессов».
— Удивляет, что Росприроднадзор, манипулируя понятиями, месяц назад считал, что предприятие направляет на поля фильтрации стоки, а сегодня говорит о незаконном размещении отходов, — цитирует ИА «Бел.Ру» директора завода.
- Жители Белгорода с середины марта начали жаловаться на неприятный запах в городе.
- Официально источником неприятного запаха в Белгороде признали завод «Цитробел».
- В ходе проверок на полях фильтрации предприятия проверяющие не нашли превышения концентрации вредных веществ, но составили протокол о нарушениях при обращении с отходами на заводе.
- По мнению директора «Цитробела» Евгения Мачинского, найденные специалистами управления Росприроднадзора по Белгородской области и региональной прокуратуры нарушения с размещением отходов производства обусловлены поднятым вокруг этой темы ажиотажем.