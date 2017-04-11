В Белгороде рассмотрение дела в отношении завода «Цитробел» будут транслировать в интернете

По предварительным данным, водитель МАЗ превысил скорость и врезался в легковушку. В понедельник, 27 июня, в УМВД по Белгородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Алексеевке, в котором погиб девятилетний мальчик. Водителя грузовика подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина задержан.Напомним, в субботу, 25 июня, в Алексеевке цистерна МАЗ придавила ВАЗ-2109 под управлением 27-летней женщины. По данным ГИБДД, водитель грузовика превысил скорость, не справился с управлением и врезался в легковушку. Из-за травм, полученных во время столкновения, мальчик скончался на месте происшествия. Ещё трое пассажиров «девятки» — двое детей и 33-летний мужчина — госпитализированы. Полиция просит родителей как можно быстрее сообщать об исчезновении детей. В июне в Белгородской области 14 детей пытались сбежать из дома. В большинстве случаев подростков удалось разыскать в первые сутки после обращения в полицию.— Некоторые родители почему-то думают, что когда у них пропал ребёнок, в полицию можно обращаться только по прошествии трёх суток и пытаются искать сами. На самом деле, чем быстрее родители обратятся в полицию, тем скорее ребёнка найдут и вернут домой, — пояснила старший инспектор по делам несовершеннолетних регионального УМВД Елена Десятникова.Инспекторы по делам несовершеннолетних отмечают, что традиционно летом происходит всплеск детских «побегов». Часто убегают дети из вполне благополучных семей — от скуки, потому что хотят попутешествовать. — В Старом Осколе трое мальчиков ушли из дома и отправились «на заработки» в Москву, чтобы помочь родителям. Их быстро вернули домой. В Губкине девочка ушла из дома, чтобы также поехать в Москву. Родители обратились в полицию через пару часов после того, как обнаружили её исчезновение. Удалось быстро выяснить, куда она отправилась, связались с водителем автобуса и вернули её домой.Елена Десятникова советует родителям во время каникул тщательнее присматривать за детьми и организовывать их досуг, следить за тем, чтобы несовершеннолетние не находились на улице после десяти часов вечера. Белгородский волейболист Сергей Тетюхин забил в первом матче на Олимпийских играх 10 мячей. Ночью в понедельник, 8 августа, в Рио-де-Жанейро российская мужская сборная по волейболу в дебютном матче обыграла кубинцев со счётом 3:1. Фото rio2016.fivb.comМатч действующих олимпийских чемпионов и волейболистов с острова Свободы завершал игровую программу группы «В» и стартовал поздно за полночь по московскому времени. Две первых партии прошли на одном дыхании — россияне играли раскрепощённо, преуспевая как в атакующих действиях, так и на блоке. Как итог: 25:17 и 25:19 в пользу нашей команды. В третьем сете Владимир Алекно убрал с площадки капитана команды Сергея Тетюхина. Наши на равных боролись в этом сете, однако чаша волейбольных весов в этом игровом отрезке оказалась на стороне кубинцев — 25:22. В середине четвёртой партии подачи Артёма Вольвича позволили россиянам уйти в отрыв — 18:13. В концовке удачные атаки вернувшегося на площадку Сергея Тетюхина помогли сборной России довести дело до логического завершения — 25:18 в сете и 3:1 по итогам всего матча в пользу действующих олимпийских чемпионов. — Как обычно, многие игроки в первом матче сильно нервничали. Неважно — 20 вам лет или 40 — это нормальная ситуация. Главное, что мы добились положительного результата. Я хочу поблагодарить сборную Кубы, её молодые игроки дали нам хороший бой, — приводит слова Тетюхина официальный сайт международной федерации волейбола. Самым результативным игроком турнира стал Максим Михайлов, заработавший 16 очков. На счету белгородского доигровщика Сергея Тетюхина — 10 баллов. В других матчах группы «В» сборные Польши и Аргентины в трёх сетах уверенно разобрались с соперниками из Египта и Ирана соответственно. Добавим, что свой следующий матч на олимпийском турнире подопечные Владимира Алекно сыграют во вторник, 9 августа, с Аргентиной. Начало встречи в 15:30 по московскому времени. В 2017 году в НИУ «БелГУ» на факультете журналистики студентов бакалавриата и магистратуры начнут обучать на новом направлении подготовки «Медиакоммуникации». Завкафедрой коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью, профессор Евгений Кожемякин рассказал «Фонарю», зачем сегодня нужны специалисты по медикоммуникациям, что их ждёт во время обучения и где они смогут найти работу после завершения вуза. — Евгений Александрович, расскажите, что такое «Медиакоммуникации» и чем это направление отличается от журналистики? — Медиакоммуникация — это область деятельности, которая связана с использованием новейших медийных платформ для передачи и распространения разного рода информации. Понятно, что сейчас мы живём в медийном мире, полностью модернизированном: здесь стремительно появляются, сменяют друг друга различные коммуникационные средства, в том числе мобильные, цифровые технологии, интернет, мультимедийные средства. Без этого человеческая жизнь уже практически невозможна, но далеко не многие могут использовать эти средства в профессиональных целях. Евгений Кожемякин, фото leaderstime.ruПеред журналистами стоит серьёзный вызов: информацию необходимо сейчас распространять более динамично, более мобильно, более оперативно, чем это было раньше. Рекламисты сталкиваются с потребностью говорить с аудиторией на их языке, использовать те средства, которым доверяет аудитория. Специалисты в области развлечений также должны адаптировать контент к потребностям аудитории, делать его более привлекательным, более интересным для людей. И учитывая то, что аудитория всё больше и больше привязана к этим мультимедийным средствам, возникает необходимость появления новых специалистов, которые могли бы адаптировать контент к новейшим мультимедийным технологическим платформам с учётом формата, технологических требований этих средств. Такими специалистами и являются специалисты в области медиакоммуникаций. В системе российского образования такое направление подготовки является новым, официально оно было утверждено в 2015 году. Оценив свои возможности, мы решили в вузе, что сможем вести подготовку специалистов в этой новейшей сфере.— Кто относится к специалистам медиакоммуникаций? — Сюда относятся контент-менеджеры, event-менеджеры, арт-директоры, креативные директоры, редакторы сайтов, администраторы сообществ в соцсетях — все те люди, которые могут использовать мультимедийный средства для решения важных профессиональных задач. — А насколько сегодня база НИУ «БелГУ» позволяет готовить таких специалистов? Есть ли всё необходимое? — Что касается технической базы университета, то она совершенствуется и, надеюсь, в течение этого года мы увидим перемены в лучшую сторону. Более того, мы планируем проводить занятия на базе организаций, которые занимаются медиакоммуникативной деятельностью. Кроме того, в рамках журналистики, рекламы и PR мы на протяжении многих лет настраиваем наших студентов на работу с мультимедийными средствами, поэтому у нас уже есть наработки, результаты, теоретическая, практическая и техническая базы. Но, конечно же, всё нужно совершенствовать. — Какие дисциплины будут изучать поступившие в бакалавриат и магистратуру? — В связи со спецификой медиакоммуникаций можно выделить три блока: творчество, технологии и менеджмент. К творческим дисциплинам относятся те дисциплины, которые касаются дизайна. В дисциплинах технологического плана студентов будут обучать работать с технологиями. Здесь мы будем привлекать IT-специалистов, преподавателей, которые компетентны в этой области. Пока, на первом этапе, мы рассчитываем на собственные силы, а в будущем, возможно, будем привлекать других специалистов. В этом году мы обязательно будем сотрудничать с практиками, планируем даже двухлетний мастер-класс, который они будут вести. Будут кураторы мастер-классов, которые организуют весь учебный процесс в рамках дисциплины. Они будут приглашать тех людей, которые смогут обучить. Что касается теоретиков, то, я думаю, что мы сами справимся. Но программа ориентирована на практику, поэтому однозначно будем привлекать специалистов. — Какие рейтинги у этой программы и сколько российских университетов уже обучают специалистов медиакоммуникаций? — Мы четвёртые в стране, кто будет обучать специалистов в этой сфере. О рейтингах пока говорить рано. Нужно, чтобы прошёл хотя бы год обучения, чтобы можно было оценивать. При открытии этих направлений подготовки мы ориентировались на тот небольшой опыт, который уже был у некоторых наших вузов, но всё-таки мы исходили из наших возможностей, приоритетов, запросов регионального рынка труда, поэтому у нас направление программы немного отличается от других вузов. — Разработана ли программа для магистров или в этом году только бакалавров будут набирать? — Программа разработана и для бакалавров, и для магистров. В этом году мы будем набирать и тех, и других. Я думаю, что магистрантам будет не сложно осваивать новую программу без профильного бакалавриата. Обычно в магистратуру поступают очень разные люди, с разным уровнем подготовки, с разными специализациями — вплоть до технических специальностей. Таким, конечно, бывает сложно, ведь всё-таки журналистика — не простая наука для непосвящённых людей. Здесь мы думаем, что таких больших сложностей не будет, поскольку речь идёт о том, как адаптировать информацию, с которой уже работают те, кто поступают к нам в магистратуру, под различные технологические медиаплощадки. Магистратура открыта для всех: можно поступать и журналистам, и рекламщикам, и педагогам. Правда, магистратура сложнее бакалавриата. Если бакалавров мы будем учить адаптировать контент к формату мультимедиа, распространять, взаимодействовать с аудиторией, то магистратура — это то, что направлено на формирование умения управлять этим процессом. В магистратуре будет больше исследовательской деятельности, много дисциплин будет, направленных на организацию исследования медиасреды.Фото leaderstime.ru— Будут ли бюджетные места? И какая стоимость на договорной основе? — В этом году мы планируем набор только на договорную основу, а с 2018 года рассчитываем, что у нас будут бюджетные места. Что касается стоимости, то это находится в компетенции администрации вуза, и решение будет принято в