В Белгороде рассмотрение дела в отношении завода «Цитробел» будут транслировать в интернете

Октябрьский районный суд организует онлайн-трансляцию рассмотрения административных дел в отношении завода лимонной кислоты «Цитробел». Напомним, что во время внеплановой проверки управление Росприроднадзора по Белгородской области и прокуратура выявили нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства, которые допустило руководство предприятия. За это заводу грозит штраф до 250 тысяч рублей или даже приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте Октябрьского районного суда с 9:30 12 апреля.
- Жители Белгорода с середины марта
начали
жаловаться
на неприятный запах в городе
.
- Официально источником неприятного запаха в Белгороде признали завод «Цитробел» .
- В ходе проверок на полях фильтрации предприятия проверяющие не нашли превышения концентрации вредных веществ, но составили протокол о нарушениях при обращении с отходами на заводе.
- По мнению директора «Цитробела» Евгения Мачинского, найденные специалистами управления Росприроднадзора по Белгородской области и региональной прокуратуры нарушения с размещением отходов производства обусловлены поднятым вокруг этой темы ажиотажем .
- Октябрьский районный суд назначил рассмотрение дела на 9:30 12 апреля .