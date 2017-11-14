Команда СГОКа выиграла в шашки на спартакиаде «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»*

Работники Стойленского ГОКа поучаствовали в четвёртом этапе ежегодной спартакиады среди предприятий и организаций «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь». В шашках, и волейболе соревновались восемь команд.

Волейболисты СГОКа в отборочной группе уступили соперникам в самой первой встрече, поэтому не прошли в следующий круг соревнований.

Фото пресс-службы СГОКа

А стойленцы Дмитрий Яковлев, Сергей Бондарев из автоцеха и Татьяна Песоцкая из цеха сетей и подстанций набрали 8,5 очка из девяти возможных в шашках. Команду СГОКа признали абсолютным победителем турнира. Повелители получили кубок, медали, грамоты и подарочные наборы от бизнес-партнеров спартакиады.