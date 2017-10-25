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СГОК организовал спартакиаду для бывших работников комбината*

Победителям спартакиады вручили подарочные сертификаты на товары для дома, дачи и спорта.

Стойленский ГОК организовал спартакиаду для бывших работников предприятия. Ветераны и пенсионеры комбината неделю соревновались в турнирах по шашкам, шахматам, боулингу, плаванию, настольному теннису и дартсу. Специальным заданием спартакиады стал тематический квест, в котором участники решали логические задачи и разгадывали кроссворды.

Победителям соревнований вручили подарочные сертификаты на товары для дома, дачи и спорта. За 2017 год СГОК направил на различные мероприятия для пенсионеров, инвалидов и участников Великой Отечественной войны 7,5 миллионов рублей.

Справка «Фонаря»

В ветеранской организации Стойленского ГОКа состоят больше 3 тысяч бывших работников комбината. Предприятие регулярно выплачивает пенсионерам деньги к основным государственным праздникам и поддерживает нуждающиеся семьи.

Никита Пармёнов

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#Стойленский ГОК #СГОК #Старый Оскол
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