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На Стойленском ГОКе от гриппа привили 4 150 человек*

На прививки для работников комбинат выделил около 70 тысяч рублей.

На Стойленском ГОКе от гриппа привили больше 4,15 тысячи человек, это около 70 процентов от всех работников комбината. Бесплатную вакцину с хорошей переносимостью стойленцы получили в здравпунктах и прививочном кабинете СГОКа. На прививание сотрудников комбинат потратил около 870 тысяч рублей.

— Масштабная профилактическая работа ведётся на Стойленском ГОКе на протяжении нескольких лет и позволяет во время эпидемии поддерживать иммунитет сотрудников и сохранять экономическую стабильность предприятия. Спрос на наши услуги постоянно растёт. Если в 2014 году интерес к прививкам проявили 1,7 тысячи работников комбината, или 27 процентов от общей численности, то в 2016-м — уже 60 процентов. С увеличением количества вакцинированных стойленцев существенно снижается процент заболеваний органов дыхания и сокращается средняя продолжительность больничных, —комментирует заместитель главного врача медико-санитарной части Стойленского ГОКа Татьяна Батпаева.

Укрепление здоровья персонала — одна из основных задач социальной политики комбината. С апреля 2015 года на предприятии проходит проект «Школа здоровья», который позволяет работникам встретиться с врачами медсанчасти. Также на Стойленском ГОКе стали выдавать больше путёвок в санатории и оптимизировали рацион питания с учётом тяжести труда. Все сотрудники комбината застрахованы и бесплатно получают медицинские услуги в медсанчасти СГОКа и других медучреждениях.

Никита Пармёнов

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#СГОК #Стойленский ГОК #Старый Оскол
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