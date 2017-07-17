Старооскольский городской суд оштрафовал администрацию города за плохие дороги

Старооскольский городской суд оштрафовал администрацию города на 200 тысяч рублей за несоответствие требованиям безопасности дороги в Восточном микрорайоне. Протоколы о правонарушении составил государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по Старому Осколу на основании жалобы жителя города.
В суде представитель администрации не отрицал плохого состояния дорог и бордюров в микрорайоне Восточный, но заявлял, что ответственность за качество дорог несёт не городская администрация, а региональный департамент имущественных и земельных отношений. Однако заместитель начальника ведомства письменно объяснил, что ремонт дорог общего пользования местного значения не входит в полномочия департамента, а указанные участки дорог даже не включены в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Старооскольского городского округа. Суд учёл статью 15.3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», в которой говорится, что содержание дорог местного значения в хорошем состоянии обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.
По решению суда администрацию Старого Оскола оштрафовали на 200 тысяч рублей, но пресс-служба суда отметила, что суд учёл дефицит бюджета на 2017 год. Решение пока не вступило в силу.
Напомним, что певица Лолита на концерте ко Дню металлурга в Старом Осколе со сцены попросила починить дороги в городе: «Твою мать, почините дороги»! Такое условие она поставила мэру города Александру Гнедых на приглашение переехать в Старый Оскол.